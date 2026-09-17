La criminalidad sube un 0,3% en Canarias con más robos violentos y sustracciones de vehículos

La criminalidad aumentó un 0,3% en Canarias durante el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 55.205 infracciones penales registradas entre enero y junio.

La criminalidad convencional creció un 0,5%, hasta alcanzar los 46.672 delitos, mientras que la cibercriminalidad evolucionó en sentido contrario y descendió un 0,6%, con 8.533 infracciones.

Aumentan los robos violentos y las sustracciones de vehículos

Uno de los mayores incrementos se produjo en la sustracción de vehículos, con 824 casos frente a los 699 contabilizados durante el mismo periodo de 2025, lo que supone un aumento del 17,9%.

Los robos con violencia e intimidación también crecieron un 12%, al pasar de 1.005 a 1.126 hechos conocidos durante los seis primeros meses del año.

En cambio, los hurtos descendieron un 2,4%, hasta situarse en 14.534 durante el semestre. Los delitos relacionados con el tráfico de drogas también bajaron un 3,1%, con 413 casos.

Bajan los homicidios consumados pero suben las tentativas

Canarias registró 13 homicidios dolosos y asesinatos consumados entre enero y junio, frente a los 20 del mismo periodo del año pasado, una reducción del 35%.

La evolución fue diferente en los casos en grado de tentativa, que aumentaron un 10,7%, al pasar de 28 a 31.

Los delitos contra la libertad sexual también aumentaron. En el primer semestre se contabilizaron 560, un 5,5% más que un año antes.

Dentro de esta categoría, las agresiones sexuales con penetración crecieron un 8,1%, hasta alcanzar los 107 casos.

La cibercriminalidad rompe con la tendencia general

Frente al ligero incremento de la delincuencia convencional, las infracciones cometidas a través de medios digitales descendieron un 0,6% y se situaron en 8.533 casos durante los seis primeros meses de 2026.

El balance deja así una evolución desigual de la criminalidad en Canarias, con un aumento global del 0,3%, pero diferencias importantes entre tipologías delictivas: mientras crecen los robos violentos, las sustracciones de vehículos y los delitos sexuales, descienden los homicidios consumados, los hurtos y la cibercriminalidad.