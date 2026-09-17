La Diputación del Común solicita un incremento del 7% en su presupuesto para responder al aumento de quejas

La diputada del común, Lola Padrón, ha trasladado a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, la hoja de ruta de la institución para el próximo ejercicio presupuestario. Durante la reunión, Padrón reclamó un incremento del 7% en la partida anual de la entidad con el objetivo de reforzar los medios técnicos y el personal adscrito al organismo. Según los datos presentados, la institución arrastra un periodo prolongado con las cuentas congeladas mientras la carga de trabajo continúa en aumento: tras registrarse un incremento del 12% en las quejas en el último ejercicio, en los primeros meses de 2026 se contabilizan ya unas 3.300 reclamaciones, situándose muy cerca de los 3.500 expedientes gestionados a lo largo de todo el año anterior.

Cuatro ejes de actuación y renovación tecnológica

El plan estratégico diseñado para 2027 se vertebra en cuatro ejes prioritarios: potenciar la atención directa a la ciudadanía y consolidar una estructura interna accesible y adaptada a las necesidades actuales. En la actualidad, el organismo dispone únicamente de una plantilla de doce personas para dar cobertura a todo el archipiélago. La dirección de la entidad subrayó la urgencia de acometer una modernización informática integral para evitar que la resolución de los casos dependa de la "voluntariedad" de los trabajadores frente a un soporte tecnológico desfasado que dificulta la gestión de peticiones complejas.

Nuevos proyectos sociales y proyección internacional

Además de la gestión ordinaria de quejas, la propuesta remitida al Parlamento incluye iniciativas de carácter divulgativo y de representación institucional. Entre ellas destaca la creación de una Escuela de Ciudadanía en La Palma, concebida como un espacio de encuentro intergeneracional para la promoción de derechos fundamentales, y la candidatura de Canarias para albergar en 2028 un encuentro internacional de defensorías del pueblo. Este último proyecto cuenta con el respaldo de los cabildos de Tenerife y La Palma, el Gobierno autonómico y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma. En su exposición, la diputada del común defendió asimismo la necesidad de simplificar la burocracia administrativa para evitar que el exceso de trámites asfixie la prestación de los servicios públicos esenciales.