La Palma pide la salida de las casas-contenedores a quienes ya cobraron ayudas

El reloj de la reconstrucción marca cinco años desde que la lava del Tajogaite transformara la geografía y la economía de La Palma. Hoy el debate abandona la emergencia pura para adentrarse en la gestión de las consecuencias a largo plazo. El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha puesto sobre la mesa una exigencia firme. Pide a los afectados que ya han ingresado las ayudas y cuentan con medios que abandonen las casas prefabricadas. El inicio del desmontaje de los contenedores instalados en Los Llanos de Aridane señala un punto de inflexión.

El valor de la provisionalidad

La Administración insular recuerda el propósito original de estos habitáculos. Nacieron como una respuesta de choque frente a la catástrofe, un recurso para evitar el desamparo mientras las familias recuperaban liquidez y capacidad de maniobra. La tesis oficial sostiene que el ciudadano, tras percibir el valor de los bienes sepultados, recupera su autonomía para acudir al mercado y reconstruir su proyecto vital. Mantener la tutela estatal sobre quienes disponen de recursos desvirtúa la propia red de asistencia.

Sin embargo, la transición hacia la normalidad destapa realidades más complejas. El Cabildo rechaza los usos irregulares detectados en estas viviendas modulares. Bajo esta denominación institucional se esconde un problema creciente que asola a toda Canarias. La permanencia injustificada en recursos públicos de emergencia roza dinámicas de ocupación.

Retener un alojamiento temporal cuando existe músculo financiero quiebra la solidaridad del sistema. Bloquea el cierre de un operativo que cuesta dinero al contribuyente. El respeto a la propiedad y al buen uso de los bienes comunes exige contundencia frente a quienes pretenden perpetuar un estado de dependencia injustificada, aprovechando la coyuntura para residir a costa del erario.

El mercado frente a la indemnización

Frente a la exigencia política surge la pregunta inevitable en las calles del Valle de Aridane. ¿Bastan las ayudas recibidas para adquirir una vivienda hoy? El dirigente palmero señala que los afectados pueden edificar donde elijan tras cobrar. La calle se enfrenta a la inflación y a un mercado inmobiliario estrecho.

Las indemnizaciones tasan un patrimonio pasado. El ciudadano necesita comprar en el presente. Aquí choca la buena voluntad de las ayudas con la realidad económica de Canarias. La estrechez de la oferta habitacional choca contra una maraña burocrática que dificulta la creación de nueva vivienda. La falta de suelo finalista y el encarecimiento de los materiales dibujan una brecha entre el dinero ingresado y el coste real de un hogar. Las compensaciones pierden poder adquisitivo ante un marco regulatorio que restringe la oferta.

Salir de la casa contenedor exige responsabilidad individual. Exige abandonar la tutela pública cuando se dispone de capital. Pero requiere también un entorno que no asfixie a quien intenta volver a empezar. La recuperación de La Palma pasa ahora por la iniciativa privada. Ese capital inyectado debe fluir hacia soluciones habitacionales, sin el lastre de la hiperregulación territorial ni el aprovechamiento indebido de la asistencia institucional.