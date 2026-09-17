La Playa del Cabezo, en Güímar, vuelve a estar abierta al baño

El Ayuntamiento de Güímar ha anunciado este miércoles la reapertura al baño de la Playa del Cabezo, en la isla de Tenerife.

El Consistorio del municipio ha informado que los últimos análisis han confirmado que el estado del agua es completamente apta para el baño. Además, han añadido que como medida preventiva, se ha analizado el resto de playas y zonas de baño del Puertito, resultando también todas aptas para bañarse sin preocupaciones.

Recordar que el pasado viernes, 11 de septiembre, se cerró la playa al baño al detectar una alteración grave en los parámetros sanitarios. El Ayuntamiento de Güímar informo, en ese momento, que la razón principal para ese cierre fue una avería localizada en el emisario submarino de la zona.

Vertidos Canarias recoge un mapa del estado de cada playa

En la plataforma web de Vertidos Canarias, en la que pueden seguir las actualizaciones del estado de todas las playas de Canarias en tiempo real y con información rápida y cómoda para poder bañarse con seguridad.

Para poder conocer el estado de las diferentes playas, debes introducir en el mapa la zona concreta a la que quieres acudir y en unos pocos segundos, puedes conocer si esa playa es apta o no para el baño. La web recoge los últimos análisis sanitarios oficiales, con fecha, una información con la que podrás descubrir si existen vertidos fecales (E. coli y enterococos) que impidan el baño. La página te lo muestra claramente con tres colores por cada situación específica: verde, significa que hay poca, el agua está en buen estado; amarillo, se debe poner atención; y el rojo, pasa del límite legal para el baño.

Además, ofrece más información relativa al baño: cuándo se analizó ese agua, y cuánta bacteria fecal hay frente al límite legal, sin tecnicismos y las playas que están cerradas por vertidos y mala calidad del agua. Y, aparte, una estimación propia de qué costa está más expuesta cada día según los vertidos cercanos y el tiempo (lluvia y corriente).

Una web que ofrece una información para consultar de manera cómoda y rápida, sin tener que acudir a tecnicismos o desarrollos complicados para que la población pueda disfrutar de una jornada de baño.