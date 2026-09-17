Mesa y López busca aumentar un 20% la afluencia peatonal con mejoras en accesos y servicios

La Zona Comercial Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha marcado como objetivo aumentar hasta un 20% la afluencia peatonal durante los próximos 36 meses mediante actuaciones destinadas a mejorar los accesos, el entorno urbano y la gestión comercial.

Entre las principales medidas planteadas figura ampliar la oferta de aparcamientos asequibles y próximos al eje comercial, una de las demandas que la entidad considera clave para facilitar la llegada de clientes y visitantes.

También se prevén actuaciones para mejorar la limpieza y reforzar la iluminación en aquellas calles donde resulte necesario.

Más coordinación de eventos

La estrategia incluye una mayor coordinación con las Administraciones para combinar la agenda propia de Mesa y López con la programación cultural de la ciudad.

El objetivo es reforzar además la conexión con el entorno del Puerto para favorecer la llegada de nuevos visitantes al área comercial.

Según los datos difundidos por la propia Zona Comercial, el área cuenta con más de 1.300 establecimientos, una ocupación superior al 85% y un volumen de negocio estimado en torno a los 300 millones de euros anuales.

La entidad cifra además en más de 150.000 personas su mercado potencial y sostiene que Mesa y López es actualmente el espacio comercial urbano con mayor facturación de Canarias.

Nuevas herramientas para conocer los flujos de visitantes

El plan contempla también incorporar soluciones tecnológicas para analizar los flujos de visitantes, coordinar campañas entre los establecimientos y mejorar la comunicación con los clientes.

Estas herramientas permitirían conocer mejor el comportamiento de quienes acuden a la zona comercial y adaptar las acciones conjuntas a los nuevos hábitos de consumo.

El crecimiento del 20% planteado para los próximos tres años es, por ahora, un objetivo de la Zona Comercial, que deberá apoyarse en mejoras de accesibilidad, servicios urbanos, programación y gestión para incrementar la llegada de visitantes.