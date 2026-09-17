NC propone una nueva Ley de Vivienda con más gasto público, intervención del mercado y nuevos impuestos

Nueva Canarias (NC) ha registrado en el Parlamento Autonómico una proposición de ley para derogar el marco normativo de vivienda vigente desde hace 23 años e imponer un modelo de fuerte intervención estatal. La propuesta, presentada por el secretario general del partido, Luis Campos, y la diputada Carmen Hernández, exige blindar por ley una financiación anual equivalente al 0,4% del PIB insular, lo que supondría comprometer al menos 256 millones de euros de dinero público solo en el ejercicio 2026. La formación de izquierdas aprovecha la iniciativa para cargar contra la gestión del Ejecutivo Autonómico de CC y PP, al tiempo que plantea un catálogo de medidas que incluye la regulación directa del mercado y la creación de un derecho subjetivo a la vivienda exigible ante los tribunales.

Nuevos tributos y mayor presión fiscal sobre el sector inmobiliario

El núcleo de la propuesta de NC radica en la creación de un nuevo impuesto autonómico dirigido a gravar a grandes tenedores, entidades bancarias, fondos y empresas inmobiliarias. Bajo el argumento de movilizar una supuesta bolsa de 212.000 viviendas vacías en el archipiélago, la iniciativa busca penalizar la propiedad privada mediante recargos fiscales en un mercado maltrecho por la falta de seguridad jurídica. Asimismo, la formación propone reestructurar el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y la empresa pública Visocan, a los que califica de ineficaces para centralizar la promoción de 44.000 viviendas protegidas en cinco años, elevando la cuota del parque público del 2% actual al 4%, confiando la solución del problema habitacional a un mayor peso de la burocracia estatal.

Dudas sobre la sostenibilidad fiscal y el impacto en la inversión

La maniobra de Nueva Canarias traslada el debate sobre la vivienda al terreno de la confrontación ideológica, acusando al Gobierno Regional de favorecer la especulación. Sin embargo, la propuesta compromete la estabilidad presupuestaria de la comunidad al pretender amarrar una partida fija millonaria en un marco condicionado por las reglas de gasto. Frente a las recetas de la oposición de izquierdas basadas en incrementar la presión fiscal y restringir la actividad privada, la Cámara Autonómica deberá debatir una iniciativa cuyos costes e intervenciones amenazan con desincentivar la inversión, contraer la oferta en el mercado de alquiler y elevar la rigidez burocrática en las islas.