Siam Park celebra el Thai Soul Fest con la histórica visita de Buakaw Banchamek a Canarias

Siam Park ha acogido el Thai Soul Fest - Muay Thai Edition 2026, una cita que ha reunido en Tenerife a aficionados y profesionales de las artes marciales y que ha contado con la primera visita a las islas de Buakaw Banchamek, una de las grandes figuras del Muay Thai.

El peleador tailandés fue uno de los grandes protagonistas de la jornada con una esperada masterclass en las instalaciones del parque de Adeje, donde más de 150 peleadores federados participaron en las diferentes exhibiciones programadas.

El festival fue impulsado por Siam Park, la Asociación Thai Muang Siam Canarias y el Gobierno de Tailandia, a través de la Oficina de Asuntos Comerciales y el Departamento de Promoción del Comercio Internacional del Ministerio de Comercio.

Más de 150 peleadores en Siam Park

El deporte ocupó buena parte del programa, con la participación de más de 150 peleadores federados y la colaboración de la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai, la Federación Canaria de Kickboxing y Muay Thai y la Federación Internacional de Asociaciones de Muaythai.

Pero el Thai Soul Fest no se limitó al deporte. La jornada también permitió acercar a los asistentes distintas expresiones de la cultura tailandesa, con exhibiciones de danza tradicional, desfiles de moda y gastronomía típica.

Durante los actos oficiales, la directora del Departamento de Promoción del Comercio Internacional, Kornkamol Anekamai, destacó la importancia de este tipo de encuentros para acercar la identidad y las costumbres de Tailandia a nuevos públicos y reforzar los vínculos de amistad con Canarias.

Por su parte, el vicepresidente del Grupo Loro Parque y cónsul honorario de Tailandia en Santa Cruz de Tenerife, Christoph Kiessling, puso el acento en la relación que mantiene la compañía con el país asiático.

"No solo celebramos el deporte nacional de Tailandia con una figura mítica como Buakaw Banchamek, sino que abrimos una ventana directa a la identidad de un pueblo que es parte de nuestro ADN", señaló Kiessling.

Siam Park, escenario de la cultura tailandesa

La elección de Siam Park como escenario del festival permitió unir deporte y cultura en un espacio inspirado en Tailandia. El recinto está considerado una de las grandes representaciones arquitectónicas y paisajísticas del país asiático fuera de sus fronteras.

Durante su estancia en Tenerife, la delegación tailandesa, incluido Buakaw Banchamek, visitó también Loro Parque y se alojó en el Hotel Botánico, dentro de una visita que permitió reforzar los vínculos entre Tailandia y Canarias.