Un terremoto de magnitud 3 sacude la costa oeste de Lanzarote

El movimiento sísmico se produjo este jueves por la mañana a unos 30 kilómetros de profundidad y, por el momento, no consta que haya sido sentido por la población.

La costa oeste de Lanzarote ha registrado este jueves un terremoto de magnitud 3,0. El movimiento fue detectado por el Instituto Geográfico Nacional a las 10:20:37 horas en aguas próximas al litoral de la isla.

Según los datos registrados por el IGN, el epicentro se situó frente a la costa occidental de Lanzarote, mientras que el hipocentro se localizó a unos 30 kilómetros de profundidad bajo el nivel del mar.

El seísmo, de magnitud 3,0 mbLg, no consta por el momento que haya sido sentido por la población. La información disponible corresponde al registro realizado por la red sísmica del Instituto Geográfico Nacional, que mantiene monitorizada la actividad sísmica en el entorno de Canarias.

Un movimiento registrado en aguas de Lanzarote

El terremoto se produjo en el mar, frente a la costa oeste de la isla, y a una profundidad considerable. La localización y la profundidad de un seísmo son algunos de los factores que determinan que un movimiento pueda llegar a ser percibido por la población.

En este caso, el IGN ha situado el foco del terremoto a aproximadamente 30 kilómetros de profundidad, por lo que el movimiento se produjo lejos de la superficie.

La magnitud registrada ha sido de 3,0, una intensidad que puede llegar a ser perceptible en determinadas circunstancias, especialmente dependiendo de la distancia al epicentro y las características del terreno.

Por el momento no se han comunicado daños ni incidencias relacionados con este movimiento sísmico.

El IGN mantiene el seguimiento de la actividad sísmica

La actividad sísmica forma parte de los fenómenos naturales que se registran habitualmente en Canarias. La red del Instituto Geográfico Nacional permite detectar estos movimientos y determinar posteriormente parámetros como su localización, profundidad y magnitud.

Los primeros datos de un terremoto pueden ser revisados posteriormente por los servicios de vigilancia sísmica a medida que se analizan los registros obtenidos por las estaciones.

El movimiento registrado este jueves frente a Lanzarote queda así incorporado al seguimiento de la actividad sísmica del Archipiélago, sin que por ahora conste que haya provocado efectos sobre la población.