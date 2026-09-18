Canarias asegura financiación europea para el POSEI con una victoria clave en Bruselas

Canarias ha logrado avanzar en una de sus batallas estratégicas más relevantes ante la Unión Europea con vistas al próximo marco financiero: mantener el POSEI como un instrumento propio, dotado de financiación diferenciada y completamente al margen del gran "sobre nacional" que gestionaría España a partir de 2028. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, sostiene desde hace meses la posición institucional del Gobierno canario, defendiendo que las ayudas destinadas al sector primario de las regiones ultraperiféricas no pueden diluirse dentro de los futuros Planes Nacionales y Regionales de Asociación. El objetivo prioritario radica en conservar la autonomía del programa, garantizando la pervivencia de su ficha financiera europea independiente y el sistema actual de programación y aprobación directa por parte de la Comisión Europea. Con ello, se busca que las compensaciones por los sobrecostes del campo insular sigan dependiendo de una garantía europea específica y no queden sometidas al reparto interno de prioridades del Gobierno central en Madrid.

Base jurídica europea y avance en la estrategia RUP

La negociación en Bruselas ha comenzado a ofrecer elementos favorables a las tesis del archipiélago. La nueva estrategia de la Comisión Europea para las regiones ultraperiféricas, dada a conocer el pasado 10 de septiembre, reconoce formalmente que Canarias, Azores, Madeira y los territorios franceses de ultramar requieren adaptaciones específicas en las políticas comunitarias debido a sus condicionantes estructurales permanentes de lejanía, insularidad y fragmentación territorial. El documento de Bruselas plantea modificaciones concretas en áreas como la agricultura y la pesca, apoyándose de forma explícita en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE como fundamento para articular tratamientos diferenciados. Para la Consejería, este respaldo jurídico debe traducirse de manera efectiva en el presupuesto comunitario del periodo 2028-2034, asegurando una ficha propia, estable, suficiente y actualizada para el POSEI que impida que sus partidas queden supeditadas a fondos comunes.

Alianzas multilaterales y frente de negociación abierto

El planteamiento canario cuenta con un respaldo institucional significativo en el ámbito estatal y comunitario. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha coincidido en defender que el POSEI se financie de forma independiente a las cantidades asignadas globalmente a los Estados miembros, una posición alineada con las demandas de Francia y Portugal. Asimismo, la reivindicación de las islas encontró apoyo previo en la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, cuyo informe provisional incorporó referencias explícitas a una financiación específica para las RUP y a la necesidad de mantener un POSEI dotado de presupuesto suficiente e independiente. No obstante, la operación no se da por cerrada. Dado que la propuesta general de la Comisión para el periodo 2028-2034 mantiene como estructura base los nuevos planes nacionales y regionales, la excepción reclamada por el archipiélago deberá concretarse y blindarse formalmente a lo largo de la futura negociación legislativa y presupuestaria.