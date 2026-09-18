Canarias destina 200 euros por alumno a los centros de Educación Especial

El Gobierno de Canarias dará 200 euros por alumno para financiar materiales y recursos específicos en los centros de Educación Especial de las islas.

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha anunciado que los centros de Educación Especial del archipiélago recibirán una asignación directa de 200 euros por estudiante para afrontar la compra de materiales y recursos necesarios para su actividad educativa.

La medida llegará a 869 alumnos escolarizados en estos centros y supondrá una inversión total de 173.800 euros por parte del Ejecutivo autonómico.

Materiales y recursos específicos

La ayuda coincide con la puesta en marcha del nuevo centro de Educación Especial de Adeje, que ha comenzado a funcionar este curso y eleva a quince el número de instalaciones de este tipo existentes en Canarias.

La partida permitirá a los centros disponer de recursos para cubrir diferentes necesidades del día a día. Entre ellas se encuentran la adquisición de material higiénico y recursos didácticos específicos, así como los gastos de transporte relacionados con actividades pedagógicas o terapéuticas.

Poli Suárez ha defendido que el alumnado de Educación Especial debe contar también con el apoyo económico destinado a la adquisición de materiales, aunque sus necesidades sean diferentes a las de otros estudiantes.

"El alumnado de los centros de Educación Especial, aunque no utilice libros de texto, va a recibir la misma cantidad que el alumnado que sí los necesita, porque requiere otros materiales y recursos didácticos para desarrollar su actividad educativa", ha señalado el consejero.

El responsable autonómico ha destacado además que la medida pretende facilitar el trabajo del personal educativo y socioeducativo y prestar apoyo a las familias.

"Queremos seguir avanzando para facilitar la labor del personal educador y socioeducativo y ayudar también a las familias", ha afirmado Suárez.

La iniciativa se enmarca en la implantación progresiva de la gratuidad de los libros de texto impulsada por la Consejería de Educación. En el caso de los centros de Educación Especial, la ayuda se adapta a unas necesidades educativas que requieren materiales y recursos específicos diferentes a los utilizados habitualmente en la enseñanza ordinaria.