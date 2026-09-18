Canarias liderará la creación de la asociación de puertos RUP para ganar peso en la UE

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha encabezado una reunión de trabajo con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, y representantes de distintos puertos de las Regiones Ultraperiféricas (RUP). El encuentro ha sentado las bases para la creación de una asociación que aglutine a las instalaciones portuarias de estos territorios, con el objetivo de estructurar un espacio permanente de cooperación y reforzar la defensa conjunta de sus reivindicaciones ante las instituciones nacionales y comunitarias. Durante la jornada, Rodríguez destacó que la compartida realidad geográfica y las necesidades específicas de las RUP hacen imprescindible el trabajo coordinado para articular una voz común en materias clave como la conectividad, la sostenibilidad, la transición energética y el desarrollo de las políticas portuarias europeas.

Hoja de ruta hacia la cumbre de Guadalupe y entidades integrantes

La propuesta promovida por el Ejecutivo autonómico se trasladará de forma oficial en la próxima reunión del Grupo de Puertos de las RUP, que se celebrará en Guadalupe. En dicho foro, Canarias planteará la inclusión en el orden del día de un grupo de trabajo específico encargado de avanzar en la definición jurídica, los mecanismos de funcionamiento y la constitución formal de la futura organización. Actualmente, el Grupo de Puertos de las Regiones Ultraperiféricas está integrado por Portos da Madeira (APRAM), Portos dos Açores, las autoridades portuarias canarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, el Établissement Portuaire de Saint-Martin, el Grand Port Maritime de La Guadeloupe-Port Caraïbes, el Grand Port Maritime de la Martinique, el Grand Port Maritime de la Guyane, el Grand Port Maritime de La Réunion y el Port de Longoni-Département de Mayotte.

Continuidad estratégica y proyección internacional

Esta iniciativa da continuidad a las acciones desplegadas por la Consejería desde el inicio de la legislatura para estrechar lazos con el resto de las RUP en materia de transporte marítimo. Entre los antecedentes destaca la reunión de trabajo celebrada el pasado mes de abril en Miami, donde se avanzó en la identificación de asuntos de interés compartido, así como la organización de encuentros internacionales en el archipiélago. La cita actual se ha desarrollado en el marco de la inauguración de la Seatrade Cruise Med 2026 en el Puerto de Las Palmas, considerado uno de los eventos referentes para la industria global de cruceros.

En la sesión de trabajo participaron, entre otros representantes internacionales, Olivier Pierrot, responsable de Prospectiva Económica y Promoción Comercial, y Marc Gautier, director de Prospectiva, por parte del Grand Port Maritime de La Guadeloupe; Bruno Mencé, director general y presidente del Directorio del Grand Port Maritime de la Martinique; Alberic Ellis, director general del Établissement Portuaire de Saint-Martin; y Daniel Gibbs, miembro del Consejo Ejecutivo, junto a Patricia Bairrada, del Gabinete de Promoción y Relaciones Públicas de Apram-Portos da Madeira.