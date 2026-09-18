Canarias pedirá a Bruselas más flexibilidad en la contratación pública por las desventajas de la insularidad

El Gobierno de Canarias pedirá a la Unión Europea que flexibilice la normativa de contratación pública para las regiones ultraperiféricas con el objetivo de paliar las desventajas que afronta el archipiélago por su insularidad y lejanía.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha anunciado esta petición durante la presentación de un estudio de la Universidad de La Laguna que analiza la contratación pública en Canarias entre 2016 y 2025.

El informe concluye que la insularidad condiciona el funcionamiento de la contratación de las administraciones públicas canarias. A la lejanía se suman los costes logísticos, la fragmentación territorial, el menor tamaño del mercado y una menor presencia de empresas externas en los procedimientos.

Todo ello repercute directamente en el nivel de competencia. Canarias registra una media de 2,89 ofertas por contrato frente a las 5,04 de la España continental, lo que supone un 42,7 % menos.

Además, el 8,93 % de las licitaciones quedan sin adjudicar en Canarias, frente al 7,65 % registrado en el resto de España.

Menos competencia y menor ahorro

Las diferencias también se reflejan en las bajas sobre los presupuestos de las licitaciones. La baja media en Canarias se sitúa en el 12,12 %, mientras que en la Península alcanza el 16,24 %. Según el estudio, esto supone un 25 % menos de ahorro para las administraciones canarias.

El informe señala también una menor presencia de pymes entre las empresas adjudicatarias. En Canarias representan el 53,98 % de las adjudicaciones, una cifra inferior a la de otras regiones comparables y a la de Baleares.

La participación de empresas transfronterizas también es reducida. Solo el 0,79 % de los adjudicatarios en Canarias son transfronterizos, frente al 6,10 % en la Unión Europea continental.

La situación tampoco es homogénea entre las islas. Las no capitalinas alcanzan apenas 2,23 licitadores por contrato y dependen en un 92,08 % de criterios objetivos.

Canarias reclama un marco específico

El estudio señala que Canarias no compite en igualdad de condiciones en materia de contratación pública debido a la lejanía, la fragmentación territorial, los costes logísticos y el tamaño del mercado. Esta menor competencia se traduce en menos ofertas, más licitaciones desiertas y menores descuentos sobre los presupuestos iniciales.

La comparación con otras regiones europeas muestra además que Canarias registra menos ofertas y menor participación transfronteriza que la Unión Europea continental y peores resultados que la mayoría de las regiones ultraperiféricas.

El informe apunta, no obstante, que estas dificultades no son inevitables y que otras regiones insulares o ultraperiféricas obtienen mejores resultados cuando existen condiciones que favorecen la participación empresarial.

La Consejería de Hacienda considera que el reto para Canarias no consiste en licitar más, sino en licitar mejor. Entre las medidas planteadas figuran adaptar los presupuestos a la realidad insular, incorporar criterios que valoren la calidad y la innovación, profesionalizar la actividad de compradores y empresas y reducir las barreras de entrada para operadores locales, nacionales y europeos.

Por este motivo, el Gobierno de Canarias solicitará a la Unión Europea que flexibilice la normativa de contratación pública para las regiones ultraperiféricas. Si Europa autoriza esta posibilidad, el Ejecutivo autonómico podría negociar con el Estado condiciones especiales para el archipiélago, según ha explicado Matilde Asián.