Clavijo defiende el "cuarto poder" como contrapeso y pide a los medios que contrasten la información

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aprovechó la entrega de los V Premios Atlántico Hoy a las Mejores Iniciativas Empresariales, celebrada en el Iberostar Heritage Grand Mencey de Santa Cruz de Tenerife, para fijar posición sobre el papel de los medios de comunicación.

Su tesis es que la fiscalización del poder depende de que existan cabeceras fiables, y que esa necesidad crece a medida que la tecnología acelera la circulación de información. "El cuarto poder es fundamental", afirmó el jefe del Ejecutivo autonómico, que pidió no "obviarlo" ni "infravalorarlo". Clavijo situó esa defensa en un contexto de transformaciones que avanzan "a una velocidad vertiginosa", en el que a su juicio resulta esencial "encontrar medios de información serios, rigurosos, comprometidos con el entorno".

El presidente concretó su idea del periodismo en una exigencia de método. Animó a "seguir informando con seriedad, con rigurosidad y a contrastar", de modo que quienes lo deseen puedan recibir información "comprobada". La verificación aparece así como el rasgo que, en su discurso, separa a un medio de cualquier otro emisor de contenidos.

Clavijo añadió un segundo criterio, el arraigo. Valoró que Atlántico Hoy –que cuenta con una edición en cada provincia del archipiélago– haya "entendido a la perfección" la realidad y la "idiosincrasia canaria", con atención a la información local y compromiso con la comunidad, y definió al diario digital como "una garantía para nuestra democracia". Atlántico Hoy está presidido por Eva Moll de Alba y su consejero delegado es el periodista catalán Xavier Salvador. La dirección corre a cargo de Martín Alonso, periodista que acaba de publicar la obra compilatoria Quién es quién en Canarias.

El mensaje sobre los medios llegó al final de una intervención dedicada al tejido empresarial de las islas. Ante las 37 candidaturas presentadas en seis categorías, el presidente calificó de "síntoma de valentía" el hecho de someterse a una evaluación externa y defendió que en Canarias "se genera talento" y "se investiga", con un ecosistema que suma universidades, el Instituto de Astrofísica de Canarias, administraciones y organizaciones empresariales al peso del turismo. De las nuevas generaciones dijo que "vienen sin complejos" y que quieren desarrollar su proyecto vital en el archipiélago.