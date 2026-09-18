De Tokio a Canarias. La industria digital sitúa al archipiélago en su radar de inversiones

La culminación de la agenda institucional en Japón que fue encabezada por el viceconsejero de la Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, consolida un giro pragmático en la proyección exterior del Ejecutivo autonómico. Tras desplegar reuniones en Kioto orientadas a sectores como la animación, la microelectrónica y los semiconductores, y participar por tercer año consecutivo en la Tokyo Game Show y el Spain Game Matsuri, la empresa pública encadena esta acción con la estrategia iniciada en Vancouver durante el External Development Summit (XDS). Este despliegue refleja la apuesta por sustituir la promoción institucional genérica por una diplomacia económica directa, diseñada para insertar a Canarias en las cadenas internacionales de valor de las industrias intensivas en conocimiento y acelerar la diversificación del tejido productivo.

El fuero fiscal canario como vector de tracción estratégica

El argumento central de la ofensiva en el mercado asiático no se limita a la posición geográfica, sino que gravita sobre las ventajas competitivas del marco autonómico. La fiscalidad diferenciada, la conectividad digital y la ubicación del archipiélago como plataforma entre Europa, África y América se proyectan como herramientas de atracción impositiva para corporaciones tecnológicas que buscan operar en el mercado europeo con costes optimizados. Desde una perspectiva de modelo, el valor de la misión estriba en utilizar la singularidad del fuero canario como palanca activa de captación de capital, buscando que el ecosistema local de talento especializado no ejerza como mera cantera exportadora, sino como un nodo de atracción capaz de retener y escalar la actividad de alto valor añadido en las islas.

La prueba de retorno: de la agenda institucional a la inversión real

El resultado efectivo de esta acción exterior quedará sometido a examen en octubre con la celebración de una misión inversa en el archipiélago. Una decena de compañías niponas del ámbito del videojuego y la tecnología viajarán a las islas para evaluar proyectos concretos de implantación sobre el terreno. La propia dirección de Proexca ha fijado el estándar de evaluación al asumir públicamente que la eficacia de estos desplazamientos no se mide por la presencia en foros internacionales, sino por el retorno en forma de inversión, empresas operativas y empleo cualificado. Esta métrica de resultados introduce un criterio de exigencia en la gestión de los recursos públicos, donde el éxito final de la estrategia se constatará en la capacidad real de transformar las agendas diplomáticas en tejido industrial permanente.