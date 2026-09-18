El debate político municipal ha trascendido las fronteras de Santa Cruz de La Palma para convertirse en un asunto de alcance nacional. El concejal socialista Manuel Ángel Garrido ha presentado su dimisión después de que el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, haciéndose eco de la noticia que publicamos nosotros en este medio, solicitara su cese. Esta renuncia es la consecuencia directa de las controvertidas declaraciones que el edil pronunció en el último pleno municipal contra la popular Saray González, a quien cuestionó su capacidad para ejercer un cargo público debido a su reciente maternidad.

El incidente, que comenzó como una disputa en la política local palmera, escaló rápidamente cuando la dirección nacional del Partido Popular decidió intervenir. La polémica se desató después de que Garrido utilizara su turno de palabra para sugerir que una madre con un recién nacido tiene su cabeza en el niño y no en la gestión del Ayuntamiento.

La contundente intervención de Miguel Tellado

La situación se volvió insostenible para el concejal socialista tras la intervención del número dos del Partido Popular. A través de la red social X, Miguel Tellado exigió la dimisión inmediata de Manuel Garrido por lo que calificó como comentarios machistas y groseros hacia la concejala del PP. Tellado no dudó en utilizar un tono severo, refiriéndose al ya exconcejal como un "machirulo socialista" al que Saray González no le debe ningún tipo de explicación sobre su vida personal ni sobre su maternidad.

En su mensaje, el secretario general de los populares también instó a la dirección del PSOE a condenar unas declaraciones que consideró impresentables e impropias de un representante público. Además, Tellado ironizó sobre las proclamas de igualdad de la formación de izquierdas, señalando a Garrido como "otro selecto miembro del club de 'Soy feminista porque soy socialista'". Fue esta presión impulsada por Tellado la que finalmente ha provocado la dimisión del concejal.

Un ataque inaudito a la conciliación

El origen de esta crisis institucional se remonta a un discurso donde Garrido mezcló la gestión pública con asuntos estrictamente privados. El exedil fue un paso más allá al involucrar la vida sentimental de González, pareja de Borja Pérez Sicilia, actual alcalde popular del municipio vecino de Breña Baja. Garrido llegó a afirmar que percibía una suerte de "erótica del poder", insinuando que la decisión de la concejala de ampliar su familia estaba ligada a su posición política mezclando con su situación personal.

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Con un tono dictatorial sobre cómo deben comportarse los cargos públicos frente a la maternidad, el socialista llegó a invitar a la concejala a dejar la función pública si deseaba ejercer como madre. Sentenció, además, que esa supuesta erótica del poder "podría esperar un poquito", unas palabras que generaron estupor entre los defensores de los derechos laborales y familiares.

La respuesta de la afectada y el doble rasero

Lejos de amedrentarse, la responsable de Turismo, Planificación, Obras y Servicios Públicos, Saray González, exigió respeto. A través de un vídeo publicado en sus redes, recordó que ser madre es un derecho fundamental y aportó un dato objetivo que desmontaba las acusaciones: no ha faltado a un solo pleno municipal durante todo su periodo de baja por maternidad.

Aquí otro selecto miembro del club de "Soy feminista porque soy socialista". Exigimos la dimisión inmediata del concejal del PSOE en Santa Cruz de La Palma, Manuel Garrido, por sus comentarios machistas y groseros hacia la concejala del PP, Saray González, y la condena de la… pic.twitter.com/PIBdJPMY9F — Miguel Tellado (@Mtelladof) September 18, 2026

Este suceso ha puesto de relieve el complejo debate sobre la sororidad y el compañerismo político. Durante la intervención de Garrido, la edil popular lamentó escuchar las risas cómplices de otras concejalas de la bancada de la izquierda. Ahora, con la salida de Garrido propiciada por la exigencia de Tellado, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma cierra uno de sus capítulos más polémicos, dejando una profunda reflexión sobre los límites del debate y el respeto a la conciliación familiar en las instituciones.