El 73,6% de los encuestados valora positivamente la MetroGuagua en un sondeo municipal

El 73,6% de las personas encuestadas en Las Palmas de Gran Canaria valora positivamente el proyecto de la MetroGuagua, según un sondeo encargado por el Ayuntamiento y presentado este viernes dentro de los trabajos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

En concreto, un 63,1% considera el sistema de transporte de alta capacidad "bastante bueno" y otro 10,5% lo califica de "excelente".

En el extremo contrario, un 5,5% lo valora como malo y un 3,3% como muy malo, lo que sitúa las valoraciones negativas en el 8,8% de las respuestas.

El Ayuntamiento defiende el respaldo al proyecto

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, interpretó los resultados como una respuesta a la percepción de que existe un rechazo mayoritario a la MetroGuagua y sostuvo que las críticas que aparecen en redes sociales no reflejan, a su juicio, la opinión predominante entre la ciudadanía.

Ramírez considera que el sondeo muestra que una parte mayoritaria de los consultados ve la MetroGuagua como una posible solución para sus desplazamientos cotidianos y defendió continuar con el proyecto hasta su puesta en funcionamiento.

La encuesta presentada por el Ayuntamiento se realizó mediante entrevistas telefónicas a población mayor de 18 años residente en municipios de Gran Canaria y forma parte del diagnóstico elaborado para la actualización del PMUS.

Una infraestructura prevista inicialmente para 2021

Los resultados llegan mientras la MetroGuagua continúa sin entrar en funcionamiento. Cuando comenzaron las primeras obras en 2017, el propio Ayuntamiento situaba su puesta en marcha en 2021.

La documentación inicial de Guaguas Municipales también contemplaba ese año para la entrada en servicio de una infraestructura cuya inversión se estimaba entonces por encima de los 100 millones de euros.

Cinco años después de aquella fecha prevista, la MetroGuagua sigue pendiente de completar su ejecución mientras el Ayuntamiento utiliza los resultados del nuevo sondeo para defender que el proyecto mantiene una valoración mayoritariamente positiva entre las personas consultadas.