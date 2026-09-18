El PSOE cruza la línea roja en La Palma al cuestionar a una edil del PP por ser madre

El debate político en los ayuntamientos canarios suele transitar por senderos de gestión local, pero en ocasiones baja al barro del ataque personal. El último pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha dejado un episodio que choca frontalmente con el discurso oficial que la izquierda predica sobre la igualdad y la conciliación. El protagonista ha sido el concejal socialista Manuel Ángel Garrido, quien decidió centrar su crítica política hacia la popular Saray González en un asunto estrictamente personal. Su reciente maternidad.

Garrido no dudó en utilizar la tribuna pública para sugerir que la capacidad de trabajo de la concejala se ve mermada por el hecho de haber tenido un hijo. El edil fue un paso más allá e involucró la vida sentimental de González, pareja de Borja Pérez Sicilia, alcalde popular del municipio vecino de Breña Baja.

La erótica del poder y el machismo velado

Durante su turno de palabra, el representante del PSOE articuló un discurso donde mezcló la vida familiar con la gestión pública. Garrido afirmó percibir una suerte de "erótica del poder", sugiriendo que la decisión de la concejala de ampliar su familia estaba ligada a su posición política.

El tono del socialista fue contundente al dictar cómo deben comportarse los cargos públicos frente a la maternidad. Sentenció que un padre o una madre con un recién nacido tienen su cabeza "en el niño, no en el Ayuntamiento". Con esta premisa, el edil invitó a la concejala a dejar la función pública si deseaba ejercer la maternidad, afirmando que esa supuesta erótica del poder "podría esperar un poquito".

Esta forma de fiscalizar a una mujer por sus decisiones vitales ha generado estupor. En un momento donde se debate a diario sobre las dificultades para compatibilizar la vida profesional y familiar en Canarias, un representante del partido que abandera las cuotas y el feminismo institucional penaliza públicamente a una madre trabajadora.

Saray González exige respeto a la conciliación

La respuesta de la responsable de Turismo, Planificación, Obras y Servicios Públicos no se ha hecho esperar. Lejos de guardar silencio frente al ataque, Saray González ha publicado un vídeo para exigir que la vida familiar quede fuera de la dialéctica partidista.

La concejala ha puesto frente al espejo las contradicciones del Partido Socialista. Ha cuestionado si este es el verdadero concepto de igualdad y conciliación que defiende la formación de izquierdas. Ser madre, ha recordado, es un derecho fundamental que nadie debe utilizar como arma arrojadiza para invalidar la gestión de un cargo electo. Como prueba de su compromiso con Santa Cruz de La Palma, González ha subrayado un dato objetivo frente a las suposiciones de Garrido. No ha faltado a un solo pleno municipal durante todo su periodo de baja por maternidad.

El doble rasero y las risas de la izquierda

El incidente ha destapado también una vertiente incómoda sobre la sororidad política. Durante la intervención de Garrido, González lamentó escuchar las risas cómplices de otras concejalas de la bancada de la izquierda. Un detalle que evidencia cómo la defensa de los derechos de la mujer a menudo se condiciona al color del carné político que lleve en el bolsillo la víctima del ataque.

La edil popular ha cerrado la polémica exigiendo una aclaración sobre qué insinúa el PSOE al vincular su puesto institucional con su relación de pareja. Queda en el aire saber si la dirección socialista en Canarias avala este tipo de fiscalización personal o si, por el contrario, exigirá responsabilidades a su concejal por cruzar la frontera del respeto personal en el pleno palmero.