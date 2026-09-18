El turismo resurge gracis al volcán Tajogaite y lidera la recuperación económica de La Palma

El volcán Tajogaite se ha consolidado como un potente imán para los visitantes en La Palma. Varios años después de la devastadora erupción, la costa oeste de la isla comienza a ver la luz, especialmente en Puerto Naos, que ha recuperado buena parte de su pulso comercial y social durante esta última campaña estival.

Este resurgir se palpa en las calles, donde ha vuelto el trasiego de turistas, la apertura de establecimientos y la celebración de eventos de gran formato. Las cifras de ocupación hotelera lo corroboran. Como gran referente de la zona, el Hotel Meliá —con 470 habitaciones y unas 1.100 camas— registró un 84 % de plazas ocupadas en agosto, un 66 % en julio y septiembre, y prevé rozar el lleno absoluto con motivo del Isla Bonita Love Festival.

La consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Raquel Rebollo, ha valorado de forma muy positiva el balance de estos meses. Según los datos que maneja la institución, los índices actuales representan un aumento del 20 % respecto al año pasado y se erigen como los mejores de la última década, superando incluso los registros previos a la catástrofe natural.

No obstante, el impacto de la recuperación es desigual. Rebollo admite que el alquiler vacacional ha perdido capacidad de tracción, dado que una parte significativa de los inmuebles turísticos se ha derivado al uso residencial para paliar la escasez de vivienda provocada por los estragos de la lava.

Los empresarios locales también acusan estos contrastes. Mientras una propietaria de apartamentos y vehículos de alquiler reconoce que este ha sido el "primer verano en condiciones", lamenta que aún mantiene locales clausurados en la zona negra debido a las restricciones de acceso por gases tóxicos. Tras un invierno que califica de "desastroso" y tras operar asumiendo pérdidas económicas, el sector privado confía en que la inercia positiva se consolide de cara a la próxima temporada.

En el ámbito de la restauración, los hosteleros coinciden en señalar la mayor afluencia, aunque el cambio sociológico en el núcleo urbano modera el consumo en bares y restaurantes. Al haber más población residente de forma estable, el gasto se ha desplazado parcialmente hacia los propios domicilios, lo que aleja a muchos locales de los niveles de facturación previos a la crisis volcánica.

Por su parte, el comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, subraya indicadores alentadores como el aumento de matriculaciones escolares y la apertura de negocios que permanecían cerrados desde antes de la pandemia. La habitabilidad se ha ido recuperando desde diciembre de 2023, permitiendo el acceso paulatino a los hogares de la zona verde bajo una estricta monitorización de la calidad del aire.

Para atajar la persistencia del dióxido de carbono, el Instituto Geográfico Nacional ha impulsado proyectos de despresurización con una dotación de 150.000 euros. El plan persigue canalizar el gas mediante un gasoducto para asegurar el perímetro y buscar soluciones definitivas para las áreas que todavía permanecen vetadas al paso.

Lejos de suponer un freno, el dispositivo de sensores y las señales de alerta por la presencia de CO2 transmiten confianza a los turistas. Muchos de ellos destacan que el fenómeno geológico aporta un valor añadido al destino y aprecian la tranquilidad de un modelo vacacional sostenible, preferible frente a la masificación que padecen otras zonas de España.