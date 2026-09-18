Eólica vuelve a Tenerife diez años después con 68 artistas y cuatro escenarios

El festival Eólica regresará a Tenerife diez años después con una programación de 68 artistas distribuidos en cuatro escenarios y una propuesta que combinará música electrónica, cultura de club, sostenibilidad, innovación y divulgación científica.

El evento volverá a celebrarse en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el espacio en el que nació en 2003, y desarrollará su programación durante dos jornadas.

Además de los conciertos y sesiones, el recinto acogerá talleres y actividades relacionadas con energías renovables, biodiversidad, robótica, tecnología, sonido, creación artística y consumo responsable.

Energía renovable para parte del festival

Una parte del consumo eléctrico procederá directamente de las instalaciones del ITER siempre que las condiciones de viento y sol permitan abastecer el evento mediante sus parques eólicos y plantas fotovoltaicas.

Cuando esa producción no resulte suficiente, se recurrirá a energía de la red con garantías de origen renovable.

Algunos espacios utilizarán además baterías Nomad 50 procedentes del proyecto Second Life, que reutiliza baterías del sector de la automoción para almacenamiento energético.

Los escenarios emplearán equipos Stage V alimentados con combustible renovable HVO y la organización registrará los principales consumos para analizar posteriormente el comportamiento energético del festival.

Guaguas gratuitas desde Santa Cruz y Los Cristianos

Las entradas incluirán servicios especiales gratuitos de Titsa desde el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife y la estación de guaguas de Los Cristianos.

También se colaborará con la plataforma Canarigo para facilitar que personas con recorridos similares puedan compartir vehículo.

En materia de residuos se instalarán puntos diferenciados para envases, papel y cartón, vidrio y residuos generales. Canarias Libre de Plásticos realizará el seguimiento, clasificación y pesaje para conocer cuánto se genera y qué porcentaje se separa correctamente.

El festival utilizará igualmente vasos y otros elementos reutilizables, reducirá los productos de un solo uso y habilitará puntos gratuitos de hidratación.

EcoMarket, talleres y participación escolar

Durante las dos jornadas funcionará un EcoMarket destinado a empresas, artesanos y proyectos locales seleccionados mediante criterios de sostenibilidad.

La oferta gastronómica incluirá alternativas vegetarianas, veganas y sin gluten, mientras que los establecimientos participantes deberán cumplir medidas específicas sobre residuos y reducción de productos desechables.

Eólica también abrirá sus instalaciones a grupos escolares, que podrán participar en actividades sobre energías renovables, biodiversidad, robótica, tecnología, serigrafía sostenible, educación financiera y sonido.

La programación se completará con una subasta solidaria de objetos y experiencias cedidas por artistas, empresas y entidades colaboradoras, cuya recaudación se destinará a una organización social o ambiental de Canarias.

Una vez termine el festival, la organización calculará su huella de carbono y analizará los datos de movilidad, energía, agua y residuos con la intención de evaluar el impacto de esta nueva edición y avanzar hacia la certificación Eventsost.