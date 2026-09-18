Excelcan argumenta que "no es momento" de implantar una tasa turística en Canarias

La implantación de una tasa turística en Canarias, vuelve a ser noticia entre el sector turístico del archipiélago. Una propuesta para sus visitantes que pretende mejorar y hacer más sostenible el turismo en las islas y conservar los espacios naturales protegidos. La tasa ayudaría a recaudar fondos para el desarrollo de infraestructuras públicas y diferentes servicios.

Como ya ocurre en otras partes del territorio español, como Cataluña o Baleares, se vuelve a cuestionar si es adecuado que también Canarias cuente con una tasa turística.

La asociación que agrupa a las mayores empresas canarias del sector turístico, Excelcan, defiende que "no es momento" de plantear la implantación de una tasa turística en las islas y recuerda que el sector aporta el 40 % de los ingresos de la comunidad autónoma, recoge la Agencia EFE.

El presidente y el vicepresidente de Excelcan, Santiago de Armas y José Carlos Francisco, han insistido en que la aportación del turismo en los ingresos ha "subido de manera considerable" en los últimos años, por lo que han sostenido que las "arcas públicas tienen suficiente para acometer" sus responsabilidades, ha concretado en rueda de prensa.

Además, ello se puede observa en cómo han evolucionado los presupuestos públicos, tanto de la comunidad autónoma como de los ayuntamientos, frente a la renta del ciudadano que supe "poco", lo que implica que "hay más dinero público que privado" y que el turismo aporta "una gran cantidad de ingresos de los que se nutren los presupuestos".

Y, por ello, crear una tasa turística "es meter más carbón a la caldera pública para que luego el gasto no esté tan claro", ha opinado Francisco.