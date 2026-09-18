Investigado por conducir a 148 km/h en una carretera limitada a 60 km/h en Lanzarote

La Guardia Civil ha iniciado una investigación al conductor de una motocicleta por conducir a 148 km/h estando la velocidad limitada a 60 km/h en la isla de Lanzarote. El turismo circulaba por la carretera de Femés a Playa Blanca, han informado este viernes.

Como consecuencia del exceso de velocidad el conductor fue informado de que se le investigará como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial por superar en más de 80 km/h, el límite de velocidad en una vía interurbana.

Después, las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, en la capital lanzaroteña.

Pena de prisión de 3 a 6 meses

Conforme a lo establecido en artículo 379 del Código Penal, circular con un exceso de velocidad superando en 80 Km/h. la velocidad máxima en vías interurbana, está castigado con una pena de prisión de 3 a 6 meses, una multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 1 a 4 años.

Se debe tener en cuenta que la velocidad tiene una influencia directa en la ocurrencia y severidad de los siniestros viales. Con velocidades de conducción más altas, el número de siniestros y su gravedad aumentan exponencialmente. Siempre y en cualquier circunstancia, la velocidad debe adaptarse a las condiciones de la vía, del tráfico, de la meteorología y de la visibilidad, ha concluido la Guardia Civil.