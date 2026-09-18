Investigan un robo en una joyería de un centro comercial de Telde

La Policía Nacional se encuentra investigando un robo con violencia cometido en una joyería ubicada en un centro comercial de Telde, en Gran Canaria. El robo se cometió en un establecimiento del Centro Comercial Las Terrazas, concretamente, en la noche del 17 de septiembre.

Al parecer fueron cuatro individuos encapuchados los que fracturaron los cristales de los expositores y sustrajeron diversas joyas. En la huida habrían contado con la participación de un quinto individuo que ejercía las funciones de conductor.

Después de cometer el robo, los implicados huyeron utilizando dos vehículos, constando uno de ellos como sustraído.

Según ha informado la Benemérita, la valoración inicial de las joyas sustraídas asciende a unos 50.000 euros. En estos momentos, la investigación permanece abierta para la identificación y localización de los cinco implicados y, por el momento, no se han producido detenciones.