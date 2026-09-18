Juicio en Las Palmas. Red criminal cobraba 13.000€ a migrantes asiáticos para llegar a Canarias

Un Juzgado de Las Palmas sienta en el banquillo a S.M., considerado un pilar operativo de una trama internacional dedicada al tráfico ilegal de personas con centro de operaciones en Mauritania. La Fiscalía de Canarias solicita para el acusado una pena de cuatro años y nueve meses de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su modalidad de favorecimiento de la inmigración irregular. El procesado fue localizado y arrestado en Gran Canaria en octubre de 2022, apenas unas horas después de desembarcar en la isla a bordo de un cayuco. Su identificación fue posible gracias a los testimonios brindados por dos supervivientes, un compañero de travesía y otro migrante rescatado dos años antes en el archipiélago, quienes detallaron a los investigadores el abono de elevadas sumas a la red tras iniciar su trayecto en Bangladesh.

Infraestructura de acogida y logística de las embarcaciones

Las pesquisas del Ministerio Público sitúan a S.M. como empleado en uno de los establecimientos de hostelería del líder de la organización, asumiendo tareas de apoyo logístico para dar cobijo a las víctimas. En concreto, se le acusa de buscar y alquilar a su nombre inmuebles para alojar a ciudadanos bangladesíes y pakistaníes a su llegada a Mauritania, percibiendo una tarifa de 200 euros por cada uno. Asimismo, la acusación le atribuye la planificación y facilitación del tránsito transfronterizo por Mauritania, Argelia y Marruecos con destino final a España. Los cargos conectan directamente su gestión con la operativa de tres expediciones clandestinas que lograron alcanzar Fuerteventura y Gran Canaria entre 2021 y 2022, en las que viajaban 166 personas, entre las que figuraban 14 nacionales de Bangladesh y tres de Pakistán.

La figura de Mastermind y el impacto de la red en la ruta atlántica

Al frente de la estructura delictiva se situaba Mohamed S.S., de 52 años y conocido con el alias de Mastermind, quien utilizaba varios negocios de hostelería en Mauritania como cobertura comercial. Las autoridades atribuyen a este cabecilla el fletamiento de 73 pateras con destino al archipiélago canario entre los años 2021 y 2025, botadas desde franjas costeras mauritanas, saharauis y marroquíes. En estas travesías fueron embarcadas casi 3.600 personas bajo promesas de traslado a Europa mediante cobros que alcanzaban los 13.000 euros por candidato, registrándose al menos 180 fallecimientos en alta mar debido a la extrema precariedad de las barcazas. La localización del principal implicado en Mauritania en agosto de 2024 derivó en su detención preventiva y posterior entrega a la Justicia española en febrero de 2025.

Violencia, secuestros e intermediación policial internacional

La instrucción judicial puso de manifiesto un modus operandi marcado por métodos violentos de extrema gravedad. Según las declaraciones recabadas tras la llegada de las embarcaciones, los integrantes de la banda recurrían a agresiones físicas, coacciones, el empleo de armas de fuego y secuestros prolongados durante la estancia de las víctimas en el continente africano para exigir pagos superiores a los acordados inicialmente. El engranaje criminal combinaba una operativa propia con la subcontratación de 'pasadores' radicados en Marruecos, el Sáhara Occidental y Mauritania. Su neutralización requirió una labor coordinada entre la Policía Nacional española y la Gendarmería mauritana para frenar la expansión de las mafias migratorias hacia mercados de captación en el continente asiático.