La Fiesta de la Bici provocará cortes en la GC-1 y varias calles de Las Palmas este domingo

La celebración de la Fiesta de la Bici obligará este domingo 20 de septiembre a cerrar al tráfico diferentes vías de la zona baja de Las Palmas de Gran Canaria, incluido un tramo de la GC-1 en sentido norte.

El dispositivo comenzará a las 08:00 horas y se prolongará hasta las 14:00, con restricciones divididas en dos fases y desvíos para mantener la movilidad durante el recorrido.

La actividad arrancará a las 11:00 horas con salida y llegada en la confluencia de León y Castillo con el Parque Romano, dentro de la programación de la Semana Europea de la Movilidad.

La GC-1 y León y Castillo, entre los primeros cortes

La primera fase estará activa entre las 08:00 y las 13:00 horas y afectará principalmente a León y Castillo y a los accesos desde las vías de alta capacidad.

León y Castillo quedará completamente cerrada entre Juan XXIII y Torre Las Palmas, al igual que José Miranda Guerra, Núñez de Arce, Federico de León y Doctor José Ponce Arias.

También se cerrará el acceso desde el túnel Ingeniero Julio Luengo hacia León y Castillo y hacia la avenida Marítima en sentido sur.

Uno de los principales cambios afectará a la GC-1 en sentido norte, que quedará cortada desde el punto kilométrico 3+551, correspondiente a la salida 4, hasta el 7+400, en la incorporación de Torre Las Palmas.

En sentido sur se limitará la velocidad a 60 kilómetros por hora entre los puntos kilométricos 7+000 y 4+900.

Maestro Valle permanecerá igualmente cerrada, salvo para acceder a la clínica y al aparcamiento.

Nuevas restricciones desde las 09:00 horas

La segunda fase comenzará a las 09:00 horas y se mantendrá hasta las 14:00, ampliando los cortes al entorno de Venegas, la plaza de la Feria y Luis Doreste Silva.

Se cerrarán tramos de Venegas, Colmenares, Doctor Francisco Pérez Pérez, plaza de la Feria, Luis Doreste Silva, Aguadulce, Carvajal, Quince de Noviembre, Paseo Cayetano de Lugo, avenida Juan XXIII, Paseo Madrid y Francisco González Díaz.

El dispositivo habilitará cambios de sentido en determinados tramos de Venegas y Cebrián para facilitar la circulación en las zonas afectadas.

Los residentes de las manzanas situadas entre Venegas y la avenida Marítima y entre Luis Doreste Silva y la avenida Marítima podrán acceder a sus garajes por los puntos habilitados en la zona de la Biblioteca del Estado, la Fuente Luminosa y la calle Carvajal.

Restricciones de aparcamiento desde el sábado

Los preparativos comenzarán la noche anterior. Desde las 22:00 horas del sábado 19 y hasta las 14:00 del domingo se deberán retirar los vehículos estacionados en Venegas, entre Cebrián y Murga, y en ambos márgenes de Cebrián, entre Alonso Alvarado y Venegas.

El dispositivo afectará también temporalmente a rutas, paradas y carriles bus de Guaguas Municipales, así como a otros servicios de transporte público que circulen por las vías incluidas en los cortes.

Se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, utilizar itinerarios alternativos y evitar el vehículo privado en la zona durante las horas de mayor afectación.

El operativo se completará con un dispositivo de limpieza entre las 09:00 y las 17:00 horas formado por 25 trabajadores y una decena de vehículos para recuperar las vías y espacios utilizados tras el paso de la actividad.