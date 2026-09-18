La Laguna tendrá en 2027 el primer centro de Canarias especializado en personas con síndrome de Down

La Laguna contará en mayo de 2027 con el primer centro especializado de Canarias para personas con síndrome de Down. El proyecto, impulsado durante años por la Asociación Tinerfeña Trisómicos 21, alcanza ya aproximadamente el 50% de ejecución y permitirá ampliar la atención a personas con síndrome de Down y a sus familias.

El futuro centro dispondrá de 18 plazas residenciales y 100 plazas de centro de día, además de distintos espacios destinados a la atención y promoción de la autonomía personal. La infraestructura se levanta en unos terrenos cedidos en su día por el Ayuntamiento de La Laguna y cuenta con la participación del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y la propia entidad Trisómicos 21.

El proyecto tiene un presupuesto de 6,8 millones de euros y está siendo ejecutado por la empresa pública Gestur Canarias. Este jueves se celebró un acto simbólico de izado de bandera para marcar el ecuador de unas obras que tienen prevista su apertura en mayo de 2027.

Atención desde la infancia hasta la edad adulta

El centro estará diseñado para ofrecer servicios adaptados a distintas etapas de la vida. El edificio principal contará con aulas, talleres, despachos, gimnasio, vestuarios, salas de fisioterapia y espacios multisensoriales, además de un taller de imprenta.

El proyecto contempla también un segundo edificio de carácter residencial, con habitaciones adaptadas, zonas comunes, comedor y cocina. A todo ello se suma un espacio exterior con patio de recreo y zonas deportivas accesibles para personas con movilidad reducida.

La atención incluirá servicios como atención temprana, logopedia, fisioterapia, formación y talleres ocupacionales, además de atención residencial y diurna. El objetivo es que las instalaciones permitan acompañar a las personas con síndrome de Down en diferentes etapas y favorecer su autonomía.

Un proyecto que comenzó hace años

La puesta en marcha de este centro llega después de un largo recorrido. Según explicó el presidente de Trisómicos 21, Lorenzo Moreno Ruiz, el Ayuntamiento de La Laguna cedió los terrenos a la asociación en la década de los 2000, pero el proyecto sufrió distintas interrupciones, entre ellas la crisis de 2017 y la pandemia de 2019. En 2025 los terrenos pasaron a ser propiedad del Cabildo de Tenerife.

La financiación del proyecto incluye fondos europeos Next Generation destinados a mejorar el sistema de cuidados y atención social. El Gobierno de Canarias ha señalado que estos recursos fueron destinados al Cabildo de Tenerife para impulsar proyectos de este ámbito.

Con la obra ya en torno al 50%, La Laguna se prepara así para acoger un centro que, cuando abra sus puertas, será el primero de Canarias específicamente concebido para la atención de personas con síndrome de Down.