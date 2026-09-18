Las Palmas reduce un 2,4% la criminalidad total y registra 232 infracciones menos hasta junio

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria registró 9.549 infracciones penales durante el primer semestre de 2026, 232 menos que las 9.781 contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.

La diferencia supone un descenso del 2,4% de la criminalidad total entre enero y junio, según el Balance de Criminalidad del segundo trimestre publicado por el Ministerio del Interior.

La evolución de la capital contrasta con el conjunto de España, donde las infracciones penales aumentaron un 0,5% durante los seis primeros meses del año.

Una tasa de 20,6 infracciones convencionales

La tasa de criminalidad convencional de Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en 20,6 infracciones por cada 1.000 habitantes.

En la comparación con otras grandes ciudades difundida por el Ayuntamiento, únicamente Zaragoza presenta una cifra inferior, con 17,3 infracciones por cada 1.000 habitantes.

Por encima aparecen Málaga, con 23,8; Murcia, con 24,5; Bilbao, con 24,9; Madrid, con 28,2; Sevilla, con 29,7; Valencia, con 31; Palma, con 36,3, y Barcelona, con 43,6.

El concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez, atribuye los resultados al trabajo coordinado de los cuerpos de seguridad y al comportamiento de la ciudadanía.

Menos infracciones que en el primer semestre de 2025

El balance deja así 232 infracciones menos en la capital respecto a los primeros seis meses de 2025, en un periodo en el que la criminalidad total aumentó ligeramente en el conjunto nacional.

Los datos publicados por Interior tienen carácter provisional y están pendientes de consolidación.