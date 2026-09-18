Santa Cruz empieza a enviar 65.000 recibos de basura con una subida media del 50%

Santa Cruz de Tenerife comenzará este domingo 20 de septiembre a poner a disposición de los contribuyentes las notificaciones para el pago de la tasa de recogida y tratamiento de residuos.

El proceso afectará a quienes todavía no hayan abonado el tributo y supondrá el envío progresivo de alrededor de 65.000 notificaciones. Las comunicaciones estarán disponibles tanto a través de la Sede Electrónica municipal como mediante cartas remitidas a los domicilios.

La principal particularidad es que el periodo voluntario de pago no comenzará el mismo día para todos. El plazo de cada contribuyente empezará cuando reciba y se dé por notificado.

El plazo dependerá de cuándo llegue la carta

Cuando la notificación se reciba entre los días 1 y 15 de un mes, el pago podrá realizarse hasta el día 20 del mes siguiente o el siguiente día hábil si esa fecha no lo fuera.

Si se recibe entre el día 16 y el último día del mes, el periodo voluntario terminará el día 5 del segundo mes posterior, también con traslado al siguiente día hábil cuando corresponda.

En caso de que la notificación electrónica y la postal lleguen en momentos diferentes, el plazo comenzará a contar desde la primera que sea abierta y validada por el contribuyente.

También será posible solicitar la notificación en las Oficinas de Información y Atención a la Ciudadanía o mediante el sistema municipal de atención en línea.

El recibo aumenta alrededor de un 50% de media

La tasa de residuos de las viviendas se ha trasladado excepcionalmente este año al segundo periodo de cobro de los tributos municipales. Habitualmente se incluía entre mayo y junio junto al IBI, el impuesto sobre vehículos y otras tasas.

El Ayuntamiento sitúa en torno al 50% el incremento medio del recibo durante este ejercicio tras la adaptación del sistema a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

El nuevo cálculo incorpora, entre otros factores, el valor catastral de la vivienda y el número de personas empadronadas, por lo que la cantidad final no será igual para todos los inmuebles.

Sin domiciliación ni descuento del 5% este año

Los contribuyentes tendrán que prestar especial atención a la carta que reciban, ya que durante 2026 no se aplicará la domiciliación bancaria de esta tasa.

Tampoco estará disponible este año la bonificación del 5% asociada a la domiciliación. Tanto las nuevas órdenes como las que estuvieran activas de ejercicios anteriores comenzarán a tener efecto a partir de 2027.

Por tanto, quienes reciban ahora la liquidación deberán realizar el abono mediante alguna de las modalidades que figuren en su propia notificación.

El envío de las aproximadamente 65.000 cartas se realizará de forma escalonada, por lo que cada contribuyente deberá comprobar la fecha de recepción para conocer hasta cuándo puede pagar la tasa sin salir del periodo voluntario.