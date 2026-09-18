Tenerife celebra su Feria de Empleo tras reducir la tasa de paro al 8,7%

Más de 3.000 personas pasaron por el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife con un objetivo común: encontrar trabajo, conocer empresas y descubrir qué perfiles profesionales están buscando actualmente las compañías de la isla. La Feria de Empleo 2026 reunió a más de 80 empresas y volvió a poner en contacto directo a demandantes de empleo, estudiantes y empresarios.

La iniciativa, organizada por el Cabildo de Tenerife a través de la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (Fifede), fue inaugurada por la presidenta insular, Rosa Dávila, junto al consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina; el consejero de Industria y Comercio, Manuel Fernández; y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.

Durante la inauguración, Rosa Dávila puso el foco en la evolución del mercado laboral de la isla, aunque insistió en que la mejora de los indicadores debe traducirse en más oportunidades para los tinerfeños.

El paro baja al 8,7%

Según los datos expuestos por la presidenta del Cabildo, Tenerife cerró el primer trimestre de 2026 con una tasa de paro del 8,7%, la más baja de los últimos 19 años y por debajo de la media nacional, situada en el 10,8%.

La evolución es especialmente significativa si se compara con el 19,5% registrado a comienzos de 2023. En tres años, según estos datos, el número de desempleados se ha reducido en 48.000 personas.

También ha mejorado la situación de los jóvenes. La tasa de paro juvenil se sitúa actualmente en el 13%, once puntos por debajo de la media española y la cifra más baja de la serie histórica. Dávila recordó que esta tasa se ha reducido en más de veinte puntos y defendió la necesidad de seguir generando oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su carrera profesional en la isla.

Tenerife ha superado además los 460.000 ocupados, una cifra récord que sitúa la tasa de empleo en el 52,7%.

Empresas y candidatos cara a cara

Más allá de los datos, la Feria de Empleo buscó facilitar el contacto directo entre quienes buscan trabajo y las empresas que necesitan incorporar trabajadores.

Efraín Medina destacó precisamente esta vertiente práctica del encuentro, que permitió a los asistentes entregar sus currículums, conocer de primera mano las necesidades de las empresas, recibir orientación y mejorar sus herramientas para acceder al mercado laboral.

El consejero recordó que, en la edición anterior, el 40% de los participantes consiguió incorporarse al mercado laboral durante los tres meses posteriores a la feria.

La jornada contó además con espacios de networking, revisión de perfiles profesionales y talleres especializados. Los asistentes pudieron acercarse a sectores con una importante demanda de trabajadores, entre ellos la sanidad, la hostelería y el comercio.

Manuel Fernández agradeció que el encuentro volviera a celebrarse en el Recinto Ferial de Santa Cruz, que este año cumple 30 años, y destacó la utilidad de este tipo de iniciativas para acercar a empresas y trabajadores.