Un herido al colisionar un turismo y una motocicleta en Tenerife

Un hombre de 62 años ha resultado herido tras la colisión de un turismo y una motocicleta en Tenerife. El accidente tuvo lugar este viernes, sobre las 07.28 horas, en la Carretera TF-235 , municipio de Tacoronte.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), el herido presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, y fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

Hasta el lugar del incidente se desplazó el personal sanitario en una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico y agentes de la Policía Local, que colaboraron con el resto de recursos de emergencias y agentes de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente.