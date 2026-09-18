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Canarias

Un herido al colisionar un turismo y una motocicleta en Tenerife

El hombre, que presentaba traumatismos de carácter moderado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias

Redacción Tenerife
El hombre, que presentaba traumatismos de carácter moderado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias
Ambulancia del SUC | Servicio de Urgencias Canario

Un hombre de 62 años ha resultado herido tras la colisión de un turismo y una motocicleta en Tenerife. El accidente tuvo lugar este viernes, sobre las 07.28 horas, en la Carretera TF-235 , municipio de Tacoronte.

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Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), el herido presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, y fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

Hasta el lugar del incidente se desplazó el personal sanitario en una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico y agentes de la Policía Local, que colaboraron con el resto de recursos de emergencias y agentes de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente.

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