Afectados por el volcán de La Palma denuncian el abandono en el quinto aniversario de la erupción

La asociación Tierra Bonita critica la falta de una conmemoración institucional y reclama más transparencia, participación y coordinación entre las administraciones

Cinco años después de la erupción del Tajogaite, la asociación Tierra Bonita reclama que la reconstrucción de La Palma dé un giro y deje atrás lo que considera falta de planificación, transparencia y participación de los afectados.

El colectivo lamenta además que no se haya organizado una conmemoración institucional con motivo del quinto aniversario de la catástrofe de Cumbre Vieja. Tierra Bonita considera que el desastre debe mantener un lugar permanente en la memoria colectiva y reclama a las administraciones que no permitan que lo ocurrido termine cayendo en el olvido.

Reclaman más participación en la reconstrucción

Una de las principales reivindicaciones de la asociación pasa por convocar de forma inmediata el Consejo Sectorial para la Reconstrucción Económica y Social, creado por el Cabildo de La Palma en 2023.

Este órgano contemplaba la participación de siete representantes de los damnificados, pero, según denuncia Tierra Bonita, nunca ha llegado a reunirse. Para el colectivo, esta situación refleja un modelo de reconstrucción con una participación insuficiente de las personas afectadas.

La asociación también pide sustituir el actual régimen de emergencia por una figura jurídica estable y plantea la creación de un consorcio público único que coordine las actuaciones de las distintas administraciones implicadas en la reconstrucción del Valle de Aridane.

Piden conocer qué ocurrió antes de la erupción

Tierra Bonita reclama además que se desclasifiquen y hagan públicas las actas y grabaciones del comité científico del Pevolca correspondientes a los días previos al comienzo de las emisiones de lava.

El colectivo considera que esta documentación permitiría conocer qué información manejaban los responsables políticos antes de la erupción y por qué no se ordenó una evacuación preventiva de los barrios más próximos al volcán.

Otra de sus críticas se dirige al reparto de las ayudas públicas. La asociación cuestiona que se mantenga en el anonimato la identidad de los beneficiarios y considera que esta situación alimenta las dudas sobre el destino de los fondos.

Por ello, reclama que se hagan públicos los criterios y protocolos utilizados para valorar las propiedades afectadas y que se tenga en cuenta de forma adecuada a los usufructuarios.

Un museo para conservar la memoria del Tajogaite

Entre sus propuestas figura también la creación de un museo de la memoria dedicado al volcán Tajogaite.

Tierra Bonita plantea que este espacio no se limite a convertirse en un atractivo turístico, sino que sirva para homenajear a los afectados, conservar el patrimonio que quedó sepultado por la lava y recrear los núcleos agrícolas que desaparecieron durante la erupción.

La asociación pone como referencia modelos de reconstrucción internacionales, como el desarrollado en Christchurch, en Nueva Zelanda, y defiende que la memoria de lo ocurrido en La Palma forme parte de manera permanente del patrimonio de la isla.