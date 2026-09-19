Amnistía turística en Canarias. El giro del PSOE y la presión al Gobierno

La proposición de ley registrada por el Grupo Parlamentario Socialista para regularizar la situación de más de 70.000 propietarios y familias en complejos turísticos del archipiélago representa una cuidada maniobra de presión política antes que un proyecto de reordenación urbanística maduro. Al abanderar la suspensión de los expedientes sancionadores y la exoneración masiva del uso residencial en suelo vacacional, la formación socialista traslada al Parlamento un conflicto social que prefirió esquivar durante los cuatro años del mandato de Ángel Víctor Torres. La iniciativa busca obligar al actual Ejecutivo autonómico a retratarse en una encrucijada compleja: respaldar el texto asumiendo una colisión directa con la patronal turística o frenarlo cargando con el desgaste político ante miles de afectados que exigen respuestas. El movimiento pone de manifiesto un notable viraje de oportunidad, mediante el cual el PSOE intenta reescribir su etapa de inacción ejecutiva para capitalizar el malestar ciudadano desde la oposición.

El choque estructural entre la 'unidad de explotación' y la emergencia habitacional

En el plano normativo, la iniciativa parlamentaria impacta en el corazón del modelo turístico regional: la aplicación estricta del principio de 'unidad de explotación'. Esta exigencia legal, que impone adscribir la totalidad de las unidades de un complejo a la comercialización turística exclusiva, ha generado un goteo constante de sanciones contra pequeños propietarios que utilizan sus inmuebles como vivienda habitual desde hace décadas. Sin embargo, la solución propuesta por los socialistas, supeditada al aval heterogéneo de un planeamiento municipal sobrepasado y rígido, introduce un riesgo de inseguridad jurídica para la explotación turística sin garantizar un encaje urbanístico real. Exponer ahora la reconversión de este suelo en parque residencial general bajo el argumento del déficit de vivienda supone instrumentalizar un problema estructural que la anterior administración autonómica mantuvo guardado en un cajón sin ejecutar.

Prudencia institucional frente a la urgencia parlamentaria

Frente a la celeridad que pretende imprimir el grupo opositor, el Gobierno de Canarias ha reaccionado con estricta prudencia institucional, solicitando a la Cámara una prórroga de 15 días adicionales para estudiar a fondo la proposición antes de fijar su posición. El Gabinete regional busca evitar respuestas precipitadas ante un asunto que exige ponderación técnica, atrapado entre el rigor normativo que demanda el sector empresarial y la protección debida a los residentes en situación de vulnerabilidad jurídica. El margen solicitado abrirá un trámite decisivo para determinar si la propuesta legislativa puede reconducirse hacia una norma técnicamente viable o si queda al descubierto como un mero artefacto de desgaste parlamentario motivado por la pasividad de la legislatura anterior.