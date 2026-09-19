Canarias pedirá cambios a Bruselas ante la escasa competencia en sus contratos públicos

Un estudio de la Universidad de La Laguna sobre el periodo 2016-2025, presentado por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, sitúa la media canaria en 2,89 ofertas por contrato, frente a 5,04 en la Península. La diferencia refleja las dificultades que afrontan muchas empresas para participar en procedimientos públicos en las islas, especialmente cuando los contratos exigen capacidad logística, desplazamientos frecuentes o una estructura operativa estable en varios territorios.

La menor competencia viene acompañada de descuentos más modestos. La rebaja media alcanza el 12,12 % en Canarias, frente al 16,24 % peninsular. Además, el 8,93 % de las licitaciones queda sin adjudicar. Estos datos preocupan a la Administración autonómica porque pueden elevar el coste final de los servicios, reducir las posibilidades de elección y retrasar la ejecución de obras, suministros y prestaciones esenciales para la ciudadanía.

La insularidad introduce condicionantes que no siempre quedan reflejados de forma suficiente en los procedimientos ordinarios. El transporte de materiales, la disponibilidad limitada de determinados proveedores, los tiempos de entrega y el encarecimiento de los desplazamientos pueden reducir el interés empresarial por determinados contratos. En las islas no capitalinas, estas dificultades pueden intensificarse debido al tamaño más reducido del mercado y a la menor presencia de empresas especializadas.

Hacienda propone ajustar los presupuestos a los sobrecostes insulares, reducir las barreras de acceso empresarial y reforzar la calidad y la innovación. Entre las posibles medidas se plantea revisar la forma en que se calculan los precios de licitación, de modo que las cantidades previstas respondan mejor a los costes reales de operar en Canarias. También se estudia facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas mediante contratos divididos en lotes, requisitos proporcionados y procedimientos más accesibles.

El Ejecutivo autonómico considera que una regulación adaptada permitiría atraer a un mayor número de operadores y mejorar la planificación de los servicios públicos. La participación de más empresas podría favorecer propuestas técnicas más completas, soluciones innovadoras y una utilización más eficiente de los recursos disponibles. Al mismo tiempo, una mayor concurrencia contribuiría a reducir el número de procedimientos que quedan desiertos y a evitar que determinadas necesidades administrativas se prolonguen sin respuesta.

La iniciativa todavía necesita recorrido institucional. El Gobierno de Canarias deberá trasladar sus argumentos a las instituciones europeas y defender que las particularidades del archipiélago justifican mecanismos específicos dentro del marco de contratación pública. Una eventual flexibilización europea permitiría negociar después con el Estado condiciones concretas para Canarias, con criterios que tengan en cuenta la distancia, la doble insularidad, la fragmentación territorial y los costes asociados a la prestación de servicios.

La propuesta pretende abrir un debate sobre la necesidad de que las reglas públicas incorporen de manera más precisa la realidad económica y geográfica de las islas. Para el Ejecutivo, mejorar las condiciones de contratación no solo tendría efectos sobre las empresas, sino también sobre la calidad de los servicios, la ejecución de las inversiones y la capacidad de las Administraciones para responder a las necesidades de la