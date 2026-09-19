CC propone límite al crecimiento turístico y reparto de riqueza para 2027

Coalición Canaria de Tenerife quiere poner límites al crecimiento de la isla y convertir esta apuesta en uno de los compromisos de su programa electoral para las elecciones de 2027. El secretario general insular de CC, Francisco Linares, ha defendido un modelo de desarrollo sostenible porque, según ha resumido, Tenerife "no es Hong Kong ni quiere serlo".

La propuesta se ha planteado durante la convención de las comisiones sectoriales de CC en Tenerife, en la que las bases han aportado un centenar de propuestas que se incorporarán al programa electoral.

CC quiere "evaluar, moderar y racionalizar" el crecimiento

Linares ha señalado que la convención se ha articulado en torno a tres ejes: las personas, la identidad y la sostenibilidad. En este último ámbito ha defendido "seguir limitando el crecimiento" de Tenerife y "evaluar, moderar y racionalizar la carga efectiva de población que soporta" la isla.

El dirigente insular ha asegurado que existe una preocupación ciudadana ante esta situación y ha defendido que corresponde a los responsables políticos escucharla y actuar.

Linares ha puesto como ejemplos las restricciones aplicadas en Masca y Teno y las ecotasas que se están implantando en el Parque Nacional del Teide. A su juicio, estas medidas no deberían ser el punto final y ha reclamado seguir tomando decisiones.

"La riqueza que se genera en Tenerife se tiene que repartir mejor"

El secretario general insular de CC también ha vinculado el debate sobre el crecimiento con el reparto de los beneficios de la actividad turística.

Linares ha advertido de que cuando los beneficios se concentran mientras los trabajadores no alcanzan a llegar a fin de mes se generan "trabajadores pobres". Por ello, ha insistido en que la propuesta de CC "no se trata de frenar, de coartar, sino de moderar y reflexionar".

En la misma línea, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha defendido que el desarrollo de la isla debe ser sostenible y permitir que sus habitantes puedan vivir en ella, tener oportunidades y acceder a empleos de calidad.

Dávila también ha reclamado una "fiscalidad adecuada" para que los beneficios derivados de la actividad turística "reviertan en la calidad de vida" de los tinerfeños.

Identidad y sostenibilidad

Para Linares, el debate sobre el crecimiento también está relacionado con la identidad de Tenerife. Ha defendido que cuidar el territorio es necesario para preservar la identidad y transmitir la cultura a las nuevas generaciones.

La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, ha destacado por su parte el proceso de participación de las bases en la elaboración del programa electoral. Según ha explicado, las aportaciones proceden de personas de todos los municipios y posteriormente se incorporan al programa.

Valido ha defendido además que la protección de la identidad de Tenerife y Canarias no es, a su juicio, una cuestión ideológica, sino una "causa" vinculada a la defensa de los derechos y necesidades del Archipiélago.