Cinco años del Tajogaite y una reconstrucción que continúa en La Palma

Este sábado 19 de septiembre se cumplen cinco años desde que el volcán comenzó a abrirse paso en la zona de Cabeza de Vaca, en El Paso. A las 15.11 horas del 19 de septiembre de 2021, después de varios días de intensa actividad sísmica y deformación del terreno, comenzó una erupción que durante casi tres meses transformó el Valle de Aridane y obligó a miles de personas a abandonar sus casas.

El Tajogaite permaneció activo durante 85 días y ocho horas, hasta las 22.21 horas del 13 de diciembre. El PEVOLCA declaró oficialmente finalizada la erupción el 25 de diciembre, después de convertirse en la más larga registrada históricamente en La Palma.

Más de 1.200 hectáreas cubiertas por la lava

Las coladas ocuparon 1.219 hectáreas y recorrieron más de 6,5 kilómetros en superficie. La erupción expulsó más de 200 millones de metros cúbicos de materiales y alcanzó un índice de explosividad volcánica VEI 3.

La lava dañó 73,8 kilómetros de carreteras y afectó a unas 370 hectáreas de cultivos, especialmente plataneras, viñedos y aguacates. Más de 7.000 personas tuvieron que ser evacuadas y cerca de 3.000 edificaciones resultaron destruidas o afectadas durante el episodio eruptivo.

Cinco años después, el paisaje dejado por el volcán se ha incorporado también al interés turístico de la isla. La recuperación resulta especialmente visible en Puerto Naos, uno de los núcleos que permaneció durante más tiempo condicionado por las elevadas concentraciones de dióxido de carbono posteriores a la erupción.

Puerto Naos recupera actividad tras años de restricciones

La costa oeste ha vivido este verano uno de sus avances más claros hacia la normalidad. Las calles de Puerto Naos han recuperado visitantes, establecimientos y actividades después de años marcados por los desalojos y las limitaciones de acceso.

Según información propia de LD Canarias, el Hotel Meliá, con 470 habitaciones y unas 1.100 camas, alcanzó una ocupación del 84% en agosto y del 66% tanto en julio como en septiembre. El establecimiento prevé además acercarse al lleno con motivo del Isla Bonita Love Festival.

La consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Raquel Rebollo, sitúa los registros de esta campaña alrededor de un 20% por encima de los del año pasado y los considera los mejores de la última década, por encima incluso de los niveles anteriores a la erupción.

La tendencia encaja con la recuperación turística que la isla venía registrando durante 2026. Entre enero y marzo, La Palma recibió 16.000 visitantes más que en el mismo periodo de 2025, un incremento del 17,45%, mientras que la ocupación alojativa durante Semana Santa alcanzó el 85,62%.

La recuperación, sin embargo, no es uniforme. Parte de las viviendas que antes se destinaban al alquiler vacacional han pasado al mercado residencial para atender las necesidades surgidas tras la destrucción de viviendas, lo que ha reducido la disponibilidad de este tipo de alojamiento.

Empresarios de Puerto Naos consultados por LD Canarias describen el último verano como el primero con una actividad cercana a la normalidad desde la erupción, aunque todavía permanecen negocios y propiedades dentro de áreas sometidas a restricciones por la presencia de gases.

Más de 1.200 viviendas con regreso autorizado

El retorno de residentes ha avanzado paulatinamente a medida que los datos de CO2 han permitido flexibilizar las restricciones. A fecha del 15 de septiembre, el Cabildo había autorizado el regreso a 1.182 viviendas de Puerto Naos y 65 de La Bombilla.

El proceso continúa sujeto al protocolo de seguridad del Plan de Emergencias Insular de La Palma. La red de vigilancia desplegada en ambos núcleos cuenta con alrededor de 1.600 medidores, que ofrecen información en tiempo real sobre las concentraciones de gases y permiten decidir qué inmuebles pueden volver a utilizarse.

La situación todavía dista de estar completamente resuelta. El Instituto Geográfico Nacional mantiene la vigilancia geoquímica en Puerto Naos y La Bombilla, donde persisten emisiones elevadas de dióxido de carbono en determinadas zonas.

Además, según la información recabada por LD Canarias, se trabaja en proyectos de despresurización para tratar de canalizar las acumulaciones de gas y buscar soluciones para los sectores que continúan cerrados.

Una reconstrucción que todavía continúa

Las consecuencias del Tajogaite siguen presentes también en las infraestructuras, la vivienda y la actividad económica del Valle de Aridane. Carreteras sepultadas por las coladas han tenido que ser recuperadas o trazadas de nuevo y numerosas familias continúan vinculadas a programas de reconstrucción o ayudas públicas.

Puerto Naos resume buena parte de ese proceso. El núcleo ha pasado de permanecer prácticamente desalojado a recuperar viviendas y actividad comercial de manera progresiva. Ya en abril de este año había 42 locales autorizados para reabrir, aunque no todos habían completado entonces el protocolo necesario para hacerlo.

Durante el verano se permitió además recuperar parcialmente el baño en Playa Chica, otro de los pasos dados para devolver actividad al núcleo mientras continúa la vigilancia de los gases.

El paisaje generado por la erupción convive ahora con esta recuperación. Visitantes llegan a La Palma atraídos también por conocer las consecuencias de uno de los episodios volcánicos más importantes de la historia reciente de Canarias, mientras residentes y negocios intentan recuperar una normalidad que todavía depende en algunas zonas de los niveles de CO2.

Cinco años después de aquel 19 de septiembre de 2021, el Tajogaite permanece apagado, pero sus efectos siguen definiendo buena parte del presente del Valle de Aridane. La recuperación turística de Puerto Naos muestra uno de los mayores avances, mientras la reconstrucción de viviendas, infraestructuras y terrenos y la vigilancia de los gases mantienen todavía abierto el proceso iniciado hace cinco años.