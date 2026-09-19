Descartan La Palma para el Telescopio de Treinta Metros pese a la oferta de España

El Cabildo de La Palma ha confirmado oficialmente que la isla canaria no será finalmente la sede elegida para albergar el Telescopio de Treinta Metros (TMT, por sus siglas en inglés). La corporación insular recibió una notificación a través del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) que pone fin a una aspiración que se había mantenido viva durante la última década.

De este modo, se desestima la alternativa española frente a la opción principal de Hawái, que siempre fue la preferida por el consorcio encargado de esta gran infraestructura astronómica. Las autoridades han revelado que los responsables del proyecto han rechazado la propuesta económica liderada por el Gobierno, que contaba con un aval importante de financiación para tratar de decantar la balanza a favor de nuestro país.

En concreto, la Administración española y el Banco Europeo de Inversiones habían mostrado su disposición a movilizar hasta 1.000 millones de euros para hacer realidad la construcción del mayor telescopio óptico e infrarrojo del hemisferio norte en territorio palmero. Junto a este músculo económico, España había puesto sobre la mesa una propuesta integral que destacaba la excelencia científica del Observatorio del Roque de los Muchachos.

Dicha candidatura española subrayaba el alto nivel de preparación técnica de las instalaciones canarias, que ya contaban con los pertinentes permisos, estudios previos y desarrollos de ingeniería completados. Además, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades argumentaba que se ofrecía un modelo de gobernanza estable capaz de garantizar la plena participación y los derechos de todos los miembros del consorcio internacional durante la vida útil del proyecto.

Sin embargo, el director ejecutivo del Observatorio Internacional TMT, Robert Kirshner, ha remitido una carta formal a la ministra Diana Morant comunicando la negativa. "Lamento sinceramente tener que informarles de que el TIO no puede aceptar la propuesta de España", explica el texto en relación a la candidatura de la isla.

A pesar del rechazo, Kirshner señala en su misiva que la decisión no empaña el extraordinario compromiso mostrado por el Ejecutivo nacional ni menoscaba el indudable prestigio internacional que posee el IAC. Los responsables del consorcio aseguran valorar las buenas relaciones forjadas en este tiempo y se muestran abiertos a explorar nuevas oportunidades de colaboración científica con los profesionales españoles.

El Telescopio de Treinta Metros, dotado con un espejo primario de semejantes dimensiones, está ideado para observar el cosmos con un nivel de detalle inaudito. Inicialmente se proyectó para ser erigido en Hawái, pero la férrea oposición de la población nativa motivó que La Palma se erigiera como una alternativa sólida, desencadenando un proceso burocrático y de negociaciones que se ha prolongado a lo largo de los últimos diez años sin éxito para las aspiraciones españolas.