El padre de la estudiante canaria Claudia Tacoronte llega a México tras la detención del autor confeso de su asesinato

El padre de Claudia Tacoronte, la estudiante canaria asesinada en México, llegó este viernes al país para identificar el cuerpo de su hija. Su desplazamiento se produce después de que las autoridades detuvieran a Francisco Javier N., conocido como el Trompas, como presunto responsable del crimen cometido el pasado 12 de septiembre en Cuautla, en el estado de Morelos. La Fiscalía investiga los hechos como feminicidio, según informa Reuters.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó el viernes que las autoridades mexicanas le habían trasladado que el arrestado habrían reconocido la autoría. El responsable de la diplomacia española agradeció la rapidez de las pesquisas y reclamó que se depuren todas las responsabilidades. El padre de la víctima se encontraba en Cuernavaca para realizar las gestiones relacionadas con la entrega del cuerpo, de acuerdo con El País.

Claudia tenía 21 años y estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada. Vecina de Monte Lentiscal, en el municipio grancanario de Santa Brígida, había viajado a México para completar un cuatrimestre en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Llevaba aproximadamente un mes en el país y tenía previsto regresar en Navidad. Durante aquel fin de semana participaba en un encuentro sobre plantas medicinales en Cuautla, según la información sobre su trayectoria.

El Consulado General de España en Ciudad de México mantiene contacto con la familia y con las autoridades judiciales para prestar asistencia y seguir la investigación, según recoge la cadena SER.

El asesinato también ha tenido consecuencias en el ámbito universitario. La Universidad de Granada canceló próximas estancias de intercambio en Morelos y guardó un minuto de silencio por Claudia. En la universidad mexicana, estudiantes participaron en una vigilia para reclamar justicia y mayor protección para las alumnas, según Reuters.