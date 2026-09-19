"El Trompas" confiesa el crimen de Claudia Tacoronte, la joven canaria asesinada en México

Francisco Javier N., conocido como el Trompas, ha confesado ser el autor del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante canaria de 21 años que fue apuñalada el pasado 12 de septiembre en la ciudad mexicana de Cuautla, en el estado de Morelos.

La víctima, natural de Gran Canaria y residente en Monte Lentiscal, en el municipio de Santa Brígida, cursaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Claudia se encontraba desde agosto en México para completar una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó la confesión después de mantener una conversación con las autoridades mexicanas. El Gobierno español ha agradecido la rapidez de la investigación y ha pedido que todas las personas que puedan haber participado en el crimen sean identificadas y puestas a disposición judicial.

El sospechoso fue localizado y detenido gracias a la colaboración de vecinos y comerciantes de Cuautla. En el momento de su captura se encontraba en la calle, en aparente estado de embriaguez, y se había rapado el cabello, un cambio de aspecto que, según los investigadores, habría realizado después de que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad fueran difundidas públicamente.

Tras ser arrestado, el detenido reconoció su responsabilidad y declaró ante los agentes mexicanos: "La regué, ni modo, es lo que me toca".

La investigación sostiene que el crimen se produjo durante el robo del teléfono móvil de Claudia. La joven había acudido a la Casa de la Cultura de Cuautla para participar en unas jornadas sobre plantas medicinales. Allí fue atacada con un arma blanca y sufrió heridas que acabaron provocándole la muerte.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de los movimientos del sospechoso y comprobar que había hablado con Claudia poco antes del ataque. Francisco Javier N. contaba además con antecedentes por delitos relacionados con robos.

La Fiscalía de Morelos investiga los hechos como un feminicidio y tiene previsto solicitar la pena máxima contemplada para este delito, que puede alcanzar los 70 años de prisión.

El asesinato de la estudiante grancanaria ha causado una profunda conmoción en Canarias, Granada y México. Claudia había comenzado su formación universitaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria antes de trasladarse a Granada. También había participado en actividades juveniles y de voluntariado, entre ellas acciones desarrolladas en La Palma después de la erupción volcánica.

La Universidad de Granada ha suspendido los próximos intercambios con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Claudia es la cuarta estudiante vinculada a esta institución mexicana asesinada durante 2026, en un estado especialmente golpeado por la violencia contra las mujeres.

La Embajada y el Consulado de España en México mantienen contacto con la familia de la joven y colaboran con las autoridades para completar los trámites judiciales y la repatriación de sus restos.