Herido de gravedad un motorista tras sufrir una caída en Agüimes

Un varón que circulaba en motocicleta ha resultado herido de carácter grave durante la tarde de este viernes tras sufrir una aparatosa caída en la carretera GC-100, concretamente a la altura del kilómetro 26, dentro del término municipal de Agüimes, en la isla de Gran Canaria. Según la información proporcionada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, dependiente del Gobierno regional, el incidente ha requerido una rápida intervención de los equipos de rescate.

El suceso se ha producido en torno a las 17:48 horas, momento en el cual la sala operativa del servicio de emergencias autonómico recibió una alerta telefónica. En la llamada se comunicaba que una persona se encontraba tendida en la vía tras haber perdido el control de su vehículo de dos ruedas. Ante la descripción de los hechos, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona y prestar los primeros auxilios al accidentado.

Una vez en el lugar del siniestro, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) procedió a realizar una primera valoración clínica del afectado. Tras la exploración inicial, los facultativos determinaron que la víctima presentaba un traumatismo de pronóstico grave, lo que hacía imperativo su rápido traslado a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada y descartar complicaciones mayores.

Tras ser estabilizado en el mismo lugar de los hechos, el conductor fue evacuado en una ambulancia medicalizada. El destino del traslado fue el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ha quedado ingresado bajo estricta observación médica. Por el momento no han trascendido más detalles sobre su evolución clínica ni sobre su identidad.

Junto a los efectivos médicos, es habitual en este tipo de operativos la presencia de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de la Policía Local del municipio canario. Las autoridades competentes son las encargadas de asegurar la vía para evitar nuevos incidentes y de instruir el correspondiente atestado policial. Esta investigación resulta fundamental para esclarecer las causas exactas que propiciaron la salida de la calzada y determinar si hubo algún factor externo, un exceso de velocidad o un fallo mecánico que justificase el siniestro.