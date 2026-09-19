Torres corteja a CC y le pide romper con el PP para un pacto futuro

Ángel Víctor Torres ya prepara el terreno para regresar a la presidencia del Gobierno de Canarias, incluso aunque necesite para ello el apoyo de Coalición Canaria. El secretario general del PSOE canario y candidato socialista para las elecciones autonómicas de 2027 ha abierto públicamente la puerta a negociar con los nacionalistas si los resultados no permiten formar una mayoría de izquierdas.

Durante un acto celebrado este viernes en La Laguna, Torres aseguró que el PSOE aspira a ganar las elecciones y construir una mayoría progresista. Sin embargo, también anticipó el escenario en el que los números no acompañen sus previsiones y resulte imprescindible buscar otros apoyos parlamentarios.

En ese caso, afirmó que los socialistas hablarán con las formaciones que "se aparten de la ultraderecha y la derecha ultra". Una condición dirigida directamente a Coalición Canaria, a la que Torres exige distanciarse del Partido Popular y de Vox si quiere convertirse en posible socio del PSOE.

El mensaje deja al descubierto la estrategia socialista para 2027. Torres no descarta a Coalición Canaria por sus políticas, por su gestión o por las duras acusaciones que el PSOE ha lanzado contra el Gobierno de Fernando Clavijo durante toda la legislatura. La descarta únicamente mientras continúe gobernando junto al PP.

Es decir, el líder socialista estaría dispuesto a entenderse con la misma formación a la que acusa de deteriorar los servicios públicos, abandonar la vivienda, perjudicar a las universidades y gestionar deficientemente la sanidad, siempre que Coalición Canaria cambie de compañero de viaje y facilite su regreso a la presidencia.

La posición supone también un giro respecto al discurso mantenido por Torres después de las elecciones de 2023. Entonces, tras haber sido el candidato más votado, calificó el acuerdo que permitió gobernar a Fernando Clavijo como un "pacto de perdedores". Ahora es el propio dirigente socialista quien contempla construir una mayoría postelectoral con uno de los integrantes de aquel acuerdo si las urnas vuelven a dejarlo sin apoyos suficientes.

La exigencia resulta todavía más llamativa porque PSOE y Coalición Canaria ya gobiernan juntos en instituciones como el Ayuntamiento de La Laguna. La convivencia entre ambas formaciones es, por tanto, perfectamente aceptable para los socialistas cuando les permite conservar parcelas de poder, aunque Torres utilice el pacto autonómico entre nacionalistas y populares como uno de sus principales argumentos de confrontación.

La inmigración como frontera política

Torres volvió a utilizar la política migratoria para marcar distancias con el PP y Vox. El dirigente socialista reivindicó la reforma de la Ley de Extranjería que permite distribuir menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas y acusó a los populares de haber endurecido sus posiciones hasta aproximarse a Vox.

También reclamó explicaciones a Fernando Clavijo por mantener su alianza con el PP pese a las diferencias existentes entre ambos partidos en materias como inmigración o financiación autonómica.

La tesis de Torres consiste en presentar al PSOE como la única garantía frente a la derecha y, al mismo tiempo, ofrecer a Coalición Canaria una salida política si decide cambiar de bloque. El planteamiento reduce la negociación sobre el futuro de Canarias a una condición previa: apartar al PP para facilitar una alternativa encabezada por el socialista.

Reivindica el Pacto de las Flores

Durante su intervención, Torres volvió a defender la gestión del denominado Pacto de las Flores, el Gobierno que presidió entre 2019 y 2023 junto a Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera.

El candidato socialista recordó que aquella legislatura estuvo marcada por la pandemia, la erupción volcánica de La Palma y otras situaciones extraordinarias. Frente a ello, sostuvo que el actual Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular ha disfrutado de mayores ingresos públicos y cifras récord de llegada de turistas, pero no ha sabido aprovechar ese contexto.

Torres centró sus críticas en la vivienda, la financiación de las universidades públicas, la educación de cero a tres años, los problemas con la incorporación de docentes y los procesos de estabilización del personal sanitario. Finalmente, calificó la gestión del Gobierno autonómico como una "decepción".

Sin embargo, detrás de las críticas apareció el verdadero mensaje político del acto. El PSOE quiere recuperar el poder en 2027 y no cierra ninguna puerta para conseguirlo. Ni siquiera la de Coalición Canaria, siempre que Fernando Clavijo acepte romper con el PP y convertir a Ángel Víctor Torres en presidente.

La oferta ya está sobre la mesa. El socialista que llamó "pacto de perdedores" al acuerdo que lo desalojó del Gobierno empieza ahora a diseñar el suyo por si las urnas vuelven a negarle una mayoría suficiente.