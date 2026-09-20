Coalición Canaria Tenerife: "No somos Hong Kong ni queremos serlo"

Canarias sí tiene mucho que aprender de Hong Kong. Vivienda pública, empleo y generación de riqueza ofrecen lecciones que las islas podrían adaptar sin renunciar a su identidad.

«No somos Hong Kong ni queremos serlo». La frase pronunciada por Francisco Linares, secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, el 19 de septiembre, se refería a la presión demográfica y a los límites del territorio. Ese contexto importa. Pero convertir Hong Kong en una imagen de aquello que Canarias debe evitar invita también a examinar qué resultados obtiene esa sociedad en cuestiones que preocupan a los canarios.

Porque hay bastante que estudiar. Hong Kong genera casi el doble de producción por habitante, registra mucho menos desempleo y dispone de un sistema de vivienda pública y subvencionada que alcanza a una parte enorme de su población. También presenta graves problemas de acceso a la vivienda y desigualdad. Aprender de sus aciertos exige conocer ambas caras.

La comparación económica es demoledora y verán por qué lo digo. El primer contraste es contundente. En 2024, el PIB por habitante ascendió a 49.978 euros en Hong Kong y a 25.861 euros en Canarias, según las series de Datosmacro expresadas en euros corrientes. La diferencia ronda el 93 %. No significa que cada hongkonés cobre el doble ni que pueda comprar el doble, porque los precios y la distribución de los ingresos importan. Significa que aquella economía genera mucha más producción por residente.

Canarias, además, creció más deprisa este año. Su economía avanzó un 4,4 %, frente al 2,5 % de Hong Kong. Es una buena noticia que debe reconocerse, aunque crecer más durante un ejercicio no elimina una diferencia tan amplia en el nivel de partida.

En el empleo, la distancia vuelve a ser importante. Canarias terminó el cuarto trimestre de 2024 con un paro del 11,9 %. Hong Kong registró un 3,1 %, en su serie desestacionalizada. La distinta corrección estacional aconseja evitar una equivalencia exacta, pero la brecha resulta evidente. Conseguir que una proporción mayor de la población activa encuentre trabajo debería interesar a cualquier gobierno preocupado por la prosperidad.

La productividad merece una explicación aparte. El PIB por habitante no mide directamente cuánto produce cada trabajador por hora. En él influyen también el empleo y la estructura demográfica. Por tanto, estas cifras no autorizan a decir que un trabajador hongkonés sea el doble de productivo que uno canario.

Sí permiten plantear una pregunta sobre la estructura económica. En Hong Kong, las finanzas, los seguros, las actividades inmobiliarias y los servicios profesionales y empresariales representaban conjuntamente el 33,4 % del PIB en 2025. Para Canarias, la lección posible consiste en ampliar las actividades capaces de vender servicios de alto valor al exterior, apoyándose en formación, inversión y empresas competitivas. Ese camino merece una discusión tan seria como la del número de visitantes.

Los salarios muestran por qué conviene utilizar las palabras con precisión. En Canarias, el salario medio bruto anual fue de 25.120 euros, frente a 29.540 euros en España. Hong Kong publicó un salario medio mensual de 20.500 dólares hongkoneses, es decir 2.280 euros al mes, excluyendo empleados públicos y trabajadores domésticos, una cifra esta que debería invitarnos al menos a estudiar parte del modelo.

La vivienda pública ofrece una de las lecciones más concretas. A finales de 2025 Hong Kong contaba con 866.500 viviendas de alquiler público y 454.900 viviendas de venta subvencionada. El 29 % de la población residía en las primeras y otro 15 % en las segundas. En conjunto, aproximadamente el 44 % de sus habitantes vivía en alguna de esas dos modalidades. La vivienda asequible constituye allí una infraestructura de gran escala.

En Canarias, el Gobierno situó en junio de 2026 en unas 20.000 viviendas el parque gestionado por el Instituto Canario de la Vivienda y Visocan. En esa misma presentación se contabilizaban 248 viviendas terminadas entre las promociones registradas desde la declaración de emergencia habitacional de enero de 2024. La comparativa permite apreciar la distancia entre las capacidades desplegadas.

La enseñanza para las islas sería desarrollar una política continuada de suelo, construcción, rehabilitación y gestión profesional, con objetivos verificables de viviendas entregadas. Una política que sobreviva a las legislaturas y cuyo éxito se mide por las familias alojadas.

Con todo esto no estoy diciendo que Hong Kong sea un paraíso, ni mucho menos. La relación entre precio mediano de la vivienda e ingreso mediano anual del hogar es peor entre los dos modelos. Su parque público convive, por tanto, con un mercado privado extraordinariamente difícil.

También había esperas importantes. Al cierre de 2025, los solicitantes generales que habían accedido al alquiler público durante los doce meses anteriores habían esperado una media de 5,3 años. Precisamente por eso conviene estudiar qué protege ese sistema de alquiler y qué sigue sin resolver.

En Canarias, el problema tampoco admite complacencia. El alquiler anunciado alcanzó los 13,7 euros mensuales por metro cuadrado en diciembre de 2024. Un piso hipotético de 80 metros supondría 1.096 euros mensuales, más de la mitad del salario medio bruto canario repartido en doce meses. Es un ejemplo orientativo, no una medida oficial del esfuerzo de todos los hogares, y utiliza precios de oferta. Pero ilustra la tensión entre salarios y vivienda.

La seguridad merece igualmente atención. Hong Kong registró 94.747 delitos en 2025, con unos 7,5 millones de habitantes. Canarias contabilizó 107.255 infracciones penales, con alrededor de 2,2 millones de residentes. Las diferencias legales, de denuncia y de registro impiden convertir esos totales en un multiplicador exacto del peligro que corre cada ciudadano, pero con todo parece absolutamente demoledora la percepción de seguridad de uno y otro lugar.

Sin ir más lejos, Hong Kong contabilizó 90 robos en su categoría, mientras Canarias registró 1.761 robos con violencia o intimidación.

Siendo categorías jurídicas más graves las nuestras, precisamente son cifras que merecen análisis. La policía hongkonesa comunicó un esclarecimiento del 92,2 % de esos robos.

La esperanza de vida añade otra dimensión del bienestar. En 2024, la longevidad al nacer era de 82,8 años para los hombres y 88,4 para las mujeres en Hong Kong, frente a 80,54 y 84,99 años, respectivamente, en Canarias. Son unos 2,3 años más entre los hombres y 3,4 entre las mujeres. El indicador no permite atribuir toda la diferencia al sistema sanitario, pero sí muestra un resultado social que merece atención.

La riqueza tampoco elimina automáticamente la pobreza. La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 situaba al 31,2 % de la población canaria en riesgo de pobreza o exclusión social. Oxfam estimó una pobreza del 20,2 % en Hong Kong durante el primer trimestre del año pasado. Ambos indicadores recuerdan que una economía debe evaluarse también por las condiciones de quienes quedan atrás.

La frase de Linares expresa una preocupación legítima por los límites del territorio. Pero precisamente esos límites hacen más necesario obtener mejores resultados con los recursos disponibles. Producir más valor, facilitar el acceso al empleo, ampliar la vivienda asequible y proteger mejor a los ciudadanos son objetivos compatibles con conservar el paisaje y la identidad de las islas.

Canarias puede estudiar esas experiencias y adaptarlas a su escala, a sus instituciones y a sus necesidades. Hay muchas cosas de Hong Kong que merece la pena aprender. Ser canarios debería ayudarnos a elegirlas, no impedirnos reconocer las lecciones de otros modelos.