El Ingreso Mínimo Vital se dispara en las Islas pese al aumento del empleo

En las calles de nuestras islas, la imagen cotidiana es la de una Canarias en constante movimiento. Detrás del bullicio de quienes madrugan cada día para levantar la persiana de su negocio, atender al turismo o acudir a su oficina, se esconde una realidad silenciosa y asfixiante. Las cifras oficiales de la Administración celebran un récord histórico de empleo en el Archipiélago, pero el cruce de datos desnuda un fracaso estructural profundo. Al mismo tiempo que festejamos máximos de ocupación, los hogares canarios que dependen del Ingreso Mínimo Vital se han disparado un 36% en apenas dos años, superando las 42.000 familias. Las colas del paro se reducen, pero las de los servicios sociales aumentan.

La teoría económica más rigurosa nos enseña que el trabajo por sí mismo no genera riqueza si no está respaldado por la creación de valor real. De nada sirve que las cifras de afiliación a la Seguridad Social aumenten, si tener un empleo ya no es garantía para escapar de la pobreza. Este fenómeno es el resultado previsible de una economía intervenida que castiga la acumulación de capital y desincentiva la inversión productiva.

Se crean puestos de trabajo, en efecto, pero en un entorno de baja productividad. El tejido empresarial canario se encuentra asfixiado por regulaciones e impuestos que impiden a las compañías crecer, innovar y, por ende, ofrecer mejores salarios. Sin inversión en bienes de equipo y tecnología, la productividad marginal del trabajo se estanca. El resultado es un mercado laboral de subsistencia donde el esfuerzo diario no se traduce en prosperidad para las familias, sino en una simple prolongación de su precariedad.

La inflación y el impuesto en la sombra

¿Por qué el trabajador canario es cada vez más pobre aunque conserve e incluso mejore ligeramente su puesto? La respuesta reside en el dinero y en el coste de la vida. La expansión monetaria de los últimos años, unida a la falta de contención del gasto público, ha generado un aumento descontrolado de la inflación. Este fenómeno, bien diagnosticado por la tradición monetarista, actúa sobre las rentas bajas como un impuesto regresivo y silencioso.

El trabajador en Canarias percibe un salario nominal similar o ligeramente superior al de hace un lustro, pero su salario real se ha desplumado. Con el mismo dinero, hoy puede comprar mucha menos comida en el supermercado, pagar con mayor dificultad el alquiler o asumir el coste de la electricidad. La insularidad agrava este sobrecoste, encareciendo el transporte de mercancías. Mientras tanto, las Administraciones autonómica y estatal se benefician al recaudar más por la subida de los precios mediante los impuestos indirectos. El Estado encarece el coste de la vida y devalúa la moneda, empujando a miles de ciudadanos que trabajan a la indignidad de pedir una ayuda pública para poder comer.

La trampa de la dependencia

Llegamos así a la dolorosa consolidación del llamado 'trabajador pobre'. La solución del intervencionismo político ante este empobrecimiento generalizado nunca ha sido aliviar la carga fiscal del ciudadano o facilitar la vida al tejido productivo. Su respuesta es siempre expandir el subsidio. El incremento desmesurado de ayudas como el Ingreso Mínimo Vital refleja el triunfo de un modelo donde el Estado prefiere ciudadanos dependientes en lugar de individuos libres.

Las subvenciones operan a largo plazo como una trampa que desincentiva el progreso personal. Cuando el ciudadano comprueba que el esfuerzo adicional se penaliza con mayores retenciones fiscales y que la burocracia es la única proveedora de red social, el dinamismo económico se apaga. El gasto público masivo expulsa a la iniciativa privada, secando las fuentes reales de creación de empleo de calidad y perpetuando una economía clientelar que reparte miseria en lugar de multiplicar la riqueza.

Un modelo agotado que exige libertad

Canarias no puede ni debe conformarse con ser una región de ocupados que necesitan la caridad institucional para llegar a fin de mes. El Archipiélago posee un talento humano inmenso y un Régimen Económico y Fiscal que debería usarse para liberar energías, no para financiar burocracias ineficientes. Para revertir esta alarmante paradoja, la receta no pasa por engordar las cifras de dependientes del Estado. La única salida digna pasa por devolver los recursos a quienes los generan con su esfuerzo.

Es urgente acometer una reducción drástica de la presión tributaria sobre las PYME y familias. Solo mediante un marco de mayor libertad económica, que respete la propiedad privada y atraiga la inversión de capital, el trabajador canario podrá recuperar el poder adquisitivo perdido. Solo entonces el empleo volverá a ser sinónimo de independencia, permitiendo al ciudadano dejar de ser un rehén del subsidio para convertirse, por fin, en dueño soberano de su propio futuro.