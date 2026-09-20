El Recinto Ferial de Tenerife cumple 30 años como referente económico y social de la isla

Este fin de semana, el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife ha vestido sus mejores galas para acoger el acto conmemorativo de su trigésimo aniversario. Durante la celebración, el Cabildo de Tenerife ha puesto en valor la contribución verdaderamente histórica de esta emblemática infraestructura al progreso, no solo de la capital, sino del conjunto del archipiélago.

Desde su inauguración hace tres décadas, el edificio ha experimentado una evolución sobresaliente. Lo que en un principio fue concebido como un recinto tradicional para dinamizar el comercio y la exposición industrial, se ha transformado en un referente multisectorial de primer orden. La institución insular ha destacado que este periodo de treinta años ha supuesto una etapa fundamental de crecimiento y diversificación para el tejido productivo canario, consolidando la plataforma como el escenario idóneo para la celebración de congresos de proyección internacional, ferias especializadas y grandes eventos institucionales.

Al inicio de la gala, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, dirigió unas palabras a los asistentes para subrayar la importancia del recinto en la vida de los ciudadanos. "Durante estos 30 años, el Recinto Ferial ha tenido un rol muy importante en el desarrollo económico y social de Santa Cruz y de Tenerife, convirtiéndose en un espacio de encuentro, de actividad y de oportunidades", aseguró la dirigente. Además, recordó que sus más de 40.000 metros cuadrados han albergado un sinfín de actividades, desde citas de negocios hasta festivales. "Creo que tres décadas después, sigue siendo un espacio vivo, versátil y al servicio de Tenerife, capaz de adaptarse a las necesidades de cada momento y de asumir nuevos retos", añadió.

Por su parte, el vicepresidente insular, Lope Afonso, quiso poner de relieve la evidente dimensión vertebradora del recinto en la configuración urbanística y económica de la capital. Afonso defendió que esta infraestructura trasciende por completo la concepción tradicional de un mero espacio expositivo, consolidándose como un auténtico nodo donde confluyen el pulso económico, el libre intercambio comercial y la propia cohesión social. "Durante estas tres décadas, ha demostrado una capacidad sobresaliente para adaptarse a los nuevos tiempos, albergando iniciativas de gran calado y generando un retorno económico y de empleo vital para nuestra sociedad", puntualizó.

Finalmente, el consejero de Industria y vicepresidente de la propia institución ferial, Manuel Fernández, incidió en el papel del complejo como gran catalizador de la competitividad y la innovación en el mundo de la empresa. Fernández manifestó que contar con una infraestructura de este nivel de excelencia ha representado una indudable ventaja competitiva para el sector industrial y de servicios. "El Recinto ha crecido en paralelo a nuestra economía, erigiéndose en el escaparate definitivo del talento y la capacidad productiva de las empresas canarias", explicó el consejero, concluyendo que este trigésimo aniversario viene a premiar "la resiliencia, el rigor y el esfuerzo colectivo de miles de profesionales que han hecho posible que hoy contemos con un referente indiscutible en Canarias".

De esta forma, la conmemoración de estas tres décadas de historia no solo sirve como mirada nostálgica al pasado, sino como un impulso para seguir atrayendo inversiones y reforzando la proyección exterior de las empresas afincadas en las islas. El fomento de la libre empresa, el comercio y la creación de un entorno favorable para los negocios continúan siendo los grandes pilares sobre los que se sustenta el futuro de esta instalación clave para la pujanza económica del archipiélago.