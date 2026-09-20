El Tenerife encaja un 5-0 ante el Castellón y agrava su crisis

El CD Tenerife sufrió este sábado una de sus derrotas más contundentes de los últimos años al caer por 5-0 ante el CD Castellón en Castalia. El conjunto blanquiazul fue claramente superado desde el inicio y encajó tres goles en la primera mitad, sin encontrar capacidad de reacción tras el descanso.

El equipo de Álvaro Cervera apenas tuvo opciones ante un Castellón que salió a por el partido desde el primer minuto. A los tres minutos, Camara ya perdonó un mano a mano ante Dani, que poco después no pudo evitar el primer tanto. En el minuto 9, Suero encontró a Barri dentro del área y el centrocampista ajustó su disparo al poste derecho para poner el 1-0.

El Tenerife no consiguió hacerse con el control del centro del campo y sufrió ante la presión del conjunto local. En el minuto 23 llegó el segundo. Matías Orozco aprovechó una pared con Jakobsen para superar a Dani y ampliar la ventaja del Castellón.

El partido se le puso todavía más cuesta arriba al Tenerife antes de la media hora. Un error en la salida de balón permitió a Íñigo Córdoba asistir a Camara, que marcó a placer el 3-0.

Los blanquiazules buscaron alguna reacción antes del descanso, pero apenas consiguieron inquietar la portería local. Gomis tuvo la ocasión más clara con un cabezazo que Matthys consiguió despejar con una buena intervención.

Cervera intentó cambiar el rumbo del encuentro tras el descanso con un triple cambio. El Tenerife mejoró ligeramente y volvió a acercarse al área rival, pero no encontró el gol que necesitaba para meterse de nuevo en el partido. Gomis tuvo otra oportunidad, aunque Matthys volvió a responder bajo palos.

El Castellón, en cambio, siguió aprovechando los espacios y no bajó el ritmo. Juanjo Nieto puso un centro al segundo palo que Pablo Santiago convirtió en el cuarto tanto de la tarde.

La goleada quedó sentenciada en los minutos finales. Alberto Jiménez asistió a Camara, que volvió a superar a Dani para completar su doblete y colocar el definitivo 5-0.

El Tenerife se marcha de Castalia con una derrota contundente y con mucho que corregir después de un partido en el que se vio claramente superado por el líder. El conjunto blanquiazul tendrá ahora la oportunidad de reaccionar ante su afición.

El próximo partido del CD Tenerife será el sábado 26 de septiembre ante el Cádiz CF en el Heliodoro Rodríguez López. El encuentro comenzará a las 16:30 horas, horario peninsular.