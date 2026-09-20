Ministros candidatos o "Candinistros"

En este mastodóntico Consejo de Ministros que nos ha tocado padecer, con nada menos que 22 carteras y 3 vicepresidencias, el más amplio y menos eficiente de nuestra democracia, se ha terminado asumiendo con naturalidad que la principal misión de cada uno de ellos no sea sacar adelante sus competencias, sino que sirvan de trampolín político o de premio de consolación (según el momento y la ocasión) para candidatos autonómicos en busca de fortuna.

El invento pareció funcionar la primera vez, con Salvador Illa en Cataluña. Claro que aquellas circunstancias eran muy particulares: un ministro de Sanidad recién salido de la pandemia, cuando parecía que todo eran éxitos y poco se sabía de los trapicheos de gestión de mordidas a tutiplén con el material sanitario; y unas fuerzas nacionalistas sumidas en guerras intestinas muy cruentas (entre ERC y Junts, pero también dentro de cada una de ellas), y condicionadas por la respuesta judicial que el Estado les dio, por muy denostado que ahora se pretenda hacer ver aquellas decisiones.

Ese espejismo hizo creer a Sánchez que convertir su Gobierno en "lanzadera electoral" en las distintas Comunidades Autónomas era no sólo garantía de éxito, sino de control interno de las federaciones socialistas, en otro tiempo tan autónomas y críticas con la dirección, pero que ahora debían ser sometidas al Amado Líder, sin resquicio alguno a la disidencia, no fuera a surgir algún otro Page o Lambán, con criterio propio, prestigio en el Partido y algo de dignidad.

Allí buscó refugio el descabalgado Torres, como premio de consolación por perder el Gobierno de Canarias. Y desde allí partieron en misiones suicidas a sus respectivos territorios Pilar Alegría hacia Aragón, y María Jesús Montero hacia Andalucía. Dos sonoros castañazos que aún retumban como los peores resultados históricos del PSOE en sus respectivas Comunidades. Pero, a pesar del fracaso, aún conseguían su segundo objetivo: el control interno del partido, de cara a un más que probable crudo invierno en la oposición tras las próximas Generales. En otras palabras, Sánchez se pertrecha para seguir liderando el PSOE después de su propia derrota, y será otra de las "primeras veces" que ocurra en este país.

Pero no queda ahí la cosa. Inasequibles al desaliento de estos fracasos, se aprestan también a la batalla autonómica Diana Morant en Valencia, Oscar López en Madrid y Ángel Víctor Torres en Canarias (salvo imputaciones judiciales que lo impidan). Por no hablar del extraño caso de Mónica García, en el caso de Más Madrid, que busca desesperadamente donde volver cuando deje (bastante maltrecho, por cierto) su Ministerio de Sanidad.

Y el caso es que son estrategias absolutamente legítimas, por equivocadas que parezcan, si no fuera por ese tufo creciente a que a ninguno de ellos se le conoce gran cosa en su gestión ministerial. O dicho de otro modo, nadie sabe exactamente a lo que se dedica Oscar López, además de a poner a cado pota día sí y día también a Ayuso; nadie se acuerda de qué es ministra Diana Morant (no se molesten en buscarlo en Google, lo es de Ciencia, Innovación y Universidades); nadie entiende por qué Mónica García se ha dedicado a dinamitar las relaciones con todos los colectivos profesionales sanitarios, sin arreglar ni uno de sus conflictos; y cuando nadie podía enumerar un solo logro del Torres en su Ministerio, le encargan el regalo envenenado del supuesto "Mando Único" para afrontar la crisis de Ceuta, y el único mando que se le conoce es control remoto de Moncloa, que está cronificando los problemas y no alcanza ninguna solución.

Premio especial merece aquel que recuerde (sin mirarlo) quiénes son y a cuáles son sus Ministerios las tres vicepresidencias de este Gobierno con elefantiasis. Además, por supuesto, de proporcionar un destino dorado en la Organización Internacional del Trabajo a Yolanda Díaz, por sus impagables servicios a la causa socialista con la destrucción sistemática de toda posible alternativa de la izquierda más allá del PSOE.

No deja de ser una más de las muchas anomalías democráticas que siembran el panorama político actual de España: la completa confusión entre Partido y Gobierno, que se ha convertido no en la excepción, sino en la norma. Es más, el sometimiento del interés general al interés particular, y que el debate político, especialmente en las Cortes, ya no se centre en la gestión pública, sino sola y exclusivamente en la bronca partidista, cuando no directamente en la agresión verbal. No tenemos Ministros de tal o cual competencia, tenemos Candinistros. ¿Es lo que necesitamos? Más aún, ¿es lo que merecemos?