La Fiesta de la Bici corta la Avenida Marítima hacia el norte y desvía cinco líneas de guaguas

Las Palmas de Gran Canaria modifica este domingo, 20 de septiembre, la circulación por su zona baja con motivo de la Fiesta de la Bici. El dispositivo incluye el cierre de la Avenida Marítima en sentido norte entre la salida 4 y la incorporación de Torre Las Palmas, de 8:00 a 13:00 horas.

En dirección sur se mantendrá la circulación, aunque con un límite de 60 kilómetros por hora en el tramo afectado. También quedarán cerradas las conexiones del túnel Julio Luengo hacia León y Castillo y hacia la Avenida Marítima en sentido sur.

Las restricciones alcanzarán a León y Castillo, entre Juan XXIII y Torre Las Palmas. Desde las 9:00 y hasta las 14:00 horas se añadirán cortes en el entorno de Venegas, la plaza de la Feria y Luis Doreste Silva, además de Juan XXIII en ambos sentidos.

La marcha arrancará a las 11:00 horas junto al Parque Romano. Para llegar al Puerto o La Isleta, el Ayuntamiento recomienda la circunvalación y el túnel Julio Luengo hacia Torre Las Palmas. Dispositivo municipal de tráfico.

El transporte público también alterará sus recorridos. Las líneas 1, 11, 12, 17 y 25 de Guaguas Municipales tendrán desvíos entre las 8:00 y las 14:30 horas.

La línea 1 hacia el Teatro circulará desde Alcaravaneras por las avenidas Juan Rodríguez Doreste, José Ramírez Bethencourt y de Canarias. En dirección al Puerto utilizará un itinerario interior por Tomás Morales, Pío XII y Néstor de la Torre. Este desvío también afectará a la línea 12 hacia el Puerto y a la 17 hacia el Auditorio.

La línea 11 hacia el hospital recuperará su recorrido en Juan XXIII tras pasar por Tomás Morales. En sentido Teatro, tanto la 11 como la 25 se desviarán desde Doctor Waksman por el entorno de Tomás Morales, Primero de Mayo y San Telmo.

Los viajeros deberán revisar su parada antes de salir. El aviso señala que la parada de Avenida Marítima del Sur junto a Juan XXIII quedará sin alternativa cercana para las líneas 12 y 17. Lo mismo ocurrirá con la del Centro Insular de Deportes para las líneas 11 y 25 hacia el Teatro. Aviso de Guaguas Municipales.