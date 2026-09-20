La Fiscalía denuncia al socialista Luis Ibarra por nombrar sin concurso a la jefa de Personal del Puerto de Las Palmas

La Fiscalía ha denunciado al socialista Luis Ibarra, expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por presunta prevaricación administrativa en el nombramiento de Carmen Gloria Rodríguez como jefa de Recursos Humanos. La denuncia alcanza también al entonces director, Salvador Capella, y a Rodríguez.

La designación se produjo tras la jubilación del anterior responsable. Capella propuso a Rodríguez e Ibarra firmó su nombramiento mediante movilidad funcional, provisionalmente en enero de 2017 y definitivamente en julio.

La investigación nació de una denuncia de un delegado de CSIF. El fiscal sostiene que Ibarra conocía la obligación de convocar un proceso público porque la Abogacía del Estado había informado previamente sobre esa exigencia.

El trasfondo afecta a una garantía esencial del empleo público. El artículo 50 de la Ley de Puertos establece que la selección de personal debe respetar la igualdad, el mérito y la capacidad, mediante convocatoria pública. La norma exceptúa de esta última exigencia al personal directivo y de confianza y encomienda a Puertos del Estado las directrices de selección, incluidos los requisitos de titulación del personal excluido de convenio.

Esa distinción resulta relevante para entender el problema. Estar fuera de convenio no convierte automáticamente una plaza en un puesto de libre designación. La propia ley contempla requisitos para ese personal, de modo que la categoría del puesto y el procedimiento aplicable son determinantes.

Ibarra niega haber recibido advertencias sobre la ilegalidad de la designación y destaca la formación y experiencia de Rodríguez. Ella sostiene que era el procedimiento habitual y que no había suscitado reparos.

La controversia plantea, por tanto, dos cuestiones diferentes. Una es la preparación profesional de la persona elegida. Otra, las garantías con las que se decidió su ascenso. Acreditar conocimientos y experiencia no responde por sí solo a la pregunta de si debía ofrecerse a otros candidatos la oportunidad de competir por la plaza.

La responsabilidad penal deberá determinarse judicialmente, con pleno respeto a la presunción de inocencia. En el plano de la gestión pública, apelar a la costumbre deja pendiente una explicación esencial sobre los controles que deben impedir que las decisiones de personal dependan únicamente del criterio de quienes mandan.