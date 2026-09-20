Más de 150 policías despliegan un cerco en Verónicas tras dos muertes violentas y el repunte de la delincuencia en Arona

Más de 150 agentes, accesos restringidos y un único punto de salida bajo control policial. La zona de ocio nocturno de Verónicas, en el sur de Tenerife, fue escenario durante la noche del viernes y la madrugada del sábado de un amplio dispositivo de seguridad que se saldó con varios detenidos por resistencia y desobediencia a la autoridad y denuncias por tenencia de drogas.

Según las fuentes consultadas por ese periódico sitúan en torno a una decena los arrestos por distintos delitos durante el conjunto del servicio, que se prolongó unas doce horas.

La intervención llega en un contexto de preocupación por la seguridad en Arona. La criminalidad en el municipio aumentó más de un 30 por ciento durante el primer semestre del año, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior recogidos por el citado medio. El Ayuntamiento había reclamado actuaciones para reforzar la protección de la zona turística de Playa de las Américas.

El despliegue comenzó en la Milla de Oro, en la avenida de Las Américas, con actuaciones preventivas contra el tráfico de drogas al menudeo, su consumo y la venta ambulante. Posteriormente, los efectivos se concentraron en Verónicas, donde se incorporaron agentes de la Unidad de Intervención Policial.

Allí se estableció un perímetro con restricciones de acceso tanto para vehículos como para peatones. Los policías canalizaron la salida de quienes se encontraban dentro hacia un único punto de control.

Participaron unidades de Policía Judicial, Extranjería, Seguridad Ciudadana y de Prevención y Reacción, además de agentes de paisano y operadores de drones. La Policía Local de Arona aportó efectivos de su grupo operativo y de la Unidad Canina.

El dispositivo tuvo también una presencia destacada entre los mandos. El nuevo comisario principal y jefe provincial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, Vicente Martínez Guillem, intervino sobre el terreno con uniforme operativo, casco y defensa.

La presión policial se produce después de dos agresiones mortales registradas este año en las proximidades de Verónicas. El 28 de mayo, una pelea entre ciudadanos británicos acabó con la muerte de un hombre de 37 años. Un joven de 23 fue detenido como presunto autor de la agresión, en la que la víctima recibió un puñetazo y una posterior patada en la cabeza cuando se encontraba en el suelo.

El segundo episodio ocurrió el 27 de agosto. Un hombre de nacionalidad gambiana, de 22 años, murió tras sufrir un corte en el cuello con una botella rota. Por estos hechos fue detenido un joven marroquí de 21 años. Los presuntos responsables de ambas agresiones ingresaron en prisión provisional, a la espera de juicio.

La intervención de este fin de semana fue bien recibida por ciudadanos y empresarios de Playa de las Américas, según recoge la información. Algunos de los presentes destacaron la sensación de seguridad durante el despliegue.

La posibilidad de repetir estas operaciones conjuntas en Verónicas y otros puntos turísticos figura entre las intenciones apuntadas por las fuentes del periódico, aunque la noticia no concreta un calendario de nuevas actuaciones.