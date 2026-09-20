MESA ABIERTA: The Roots a la cabeza de los argentinos de Tenerife

La primera posición se gana en el plato. Y el asado que hemos comido en The Roots tiene argumentos suficientes para situar esta casa al frente de nuestros restaurantes argentinos favoritos de Tenerife. Hay detalles que corregir, y los contaremos, pero pocas cosas pesan tanto en una valoración como encontrar una cocina que domina de esta manera aquello que da sentido a su propuesta.

The Roots está en la calle El Sol, 31, en La Esperanza, municipio de El Rosario. Una dirección para apuntar cuando apetece sentarse ante un buen asado y dedicarle el tiempo que merece.

Empezamos con las empanadas, a 4,50 euros la unidad. Probamos la criolla y la de cordero, con unas tapas caseras, como se llama en Argentina a los discos de masa que envuelven el relleno. La carne cortada a cuchillo aporta esa textura que tanto se agradece en una buena empanada. Magnífico comienzo, con especial mención al picante de la de cordero, muy bien medido para acompañar su sabor.

El croquetón de matambre y almogrote reúne dos identidades que se entienden estupendamente. La combinación está muy rica y tiene personalidad, aunque el relleno llegó frío. Es el tropiezo más claro de la cocina durante nuestra visita. Una elaboración así merece alcanzar la mesa a la temperatura adecuada para poder disfrutarla plenamente. La ración, a 7,50 euros, deja ganas de repetirla con ese punto resuelto.

La conexión con el producto de la tierra tiene antecedentes. En 2024, The Roots ganó la Alcachofa de Oro en la cuarta Ruta de la Tapa de la Alcachofa de El Rosario, con una preparación en tempura de azafrán y estofado de ternera Angus. Un reconocimiento que habla de una cocina con inquietudes también fuera del asado. Ayuntamiento de El Rosario.

Entre las salsas hubo una clara vencedora. La criolla, preparada con pimientos rojos y verdes y cebolla, nos pareció un auténtico manjar. El conjunto aporta frescura, textura y ese punto sabroso que invita a volver a ella una y otra vez. Muy argentina en su carácter y especialmente disfrutable en esta mesa. También probamos el Picante del Loco, una salsa con base de tomate y un picante llevadero, muy rica y perfecta para quienes buscan un toque de intensidad sin que el fuego tape el sabor. El chimichurri resultó simplemente correcto. Cumple su función, aunque queda lejos del entusiasmo que despiertan sus compañeras.

Y entonces llegó la carne.

Pedimos vacío Angus a la cruz, a 35 euros, y costillar Angus a la cruz, a 35,50. Aquí está la gran razón para visitar The Roots. El asado a la cruz exige horas de cocción, paciencia y un manejo preciso de la distancia respecto al fuego de leña. La carne recibe el calor de forma indirecta hasta alcanzar ese resultado que encontramos en ambos cortes, bien hechos y extraordinariamente jugosos.

Conviene detenerse en esto porque ahí reside el mérito. Conseguir una cocción prolongada conservando semejante jugosidad requiere oficio. En nuestra mesa, el resultado fue una ejecución difícil de mejorar. Esa es la expresión del asado argentino que veníamos buscando y que justifica por sí sola el desplazamiento.

La calidad de la carne Angus es excelente y las raciones, muy generosas. Tanto que, después de los entrantes, con uno de los dos cortes nos habría bastado para salir plenamente satisfechos. Pedir ambos permitió conocer mejor la cocina, pero también dejó una recomendación práctica para futuras visitas. Merece la pena consultar al equipo antes de encargar, porque aquí la abundancia es considerable.

Las papas negras fritas, a nueve euros la ración, acompañaron bien. Cumplen su cometido junto a una carne que concentra toda la atención.

El servicio merece un reconocimiento propio. La atención en la mesa fue impecable, llena de gestos y atenciones profesionales que hacen agradable la comida. Esa manera de cuidar al comensal suma mucho, especialmente cuando la cocina ya está ofreciendo motivos para volver.

La comodidad de nuestra ubicación sí admite mejoras. Nos correspondió una mesa exterior con un altavoz justo encima, a un volumen que parecía pensado para dar cobertura a toda la sala. A nosotros nos sobraban decibelios. Por suerte, la selección musical era de las que uno disfruta, con Jon Secada, Rick Astley y Bob Dylan entre las referencias que acompañaron la comida. Pero incluso las buenas canciones agradecen cierta distancia cuando se quiere conversar.

También convendría revisar el espacio de algunas mesas. Las dos pequeñas que nos unieron funcionaban para una pareja. Con cuatro personas, platos, guarniciones y bebidas, se me antoja una disposición bastante incómoda. Son aspectos fáciles de cuidar y que ayudarían a redondear la experiencia.

El postre prolongó el acento argentino de la comida. La tarta de queso con dulce de leche, galleta Lotus y virutas de chocolate es un chute de dulzor sin complejos. Cuesta imaginar una despedida más golosa y argenta. Personalmente, eché de menos un buen flan casero mixto o un budín de pan, clásicos que encajarían de maravilla en esta casa. Aun así, lo que probamos fue más que suficiente para cerrar satisfechos.

Y hubo un último detalle que me gustó especialmente, el café servido en la mesa en una cafetera italiana. Un buen café, con ese aire doméstico que invita a alargar la sobremesa. La cafetera para dos costó 4,50 euros y la tarta, 7,50.

La cuenta ascendió a 128 euros para dos personas, 64 por comensal, incluyendo bebidas, entrantes, los dos cortes de Angus, papas, salsas, postre y café. Es el importe de nuestra comida, abundante incluso para dos personas con apetito. Compartiendo un único corte después de los entrantes, el gasto habría sido sensiblemente menor. Por la calidad de la carne, la ejecución y el servicio, la cuenta nos pareció justificada.

Quedan por ajustar la temperatura de aquel croquetón, el volumen sobre determinadas mesas y algunos detalles de espacio. Pero salimos, sobre todo mi mujer que es argentina, con el recuerdo de un asado extraordinario y de un equipo que sabe atender. Es lo que termina decidiendo las ganas de regresar.

Desde Mesa Abierta recomendamos The Roots sin reservas. Después de esta visita, pasa directamente a la primera posición de nuestros restaurantes argentinos favoritos de Tenerife.