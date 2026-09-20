Un hombre herido tras chocar un patinete y un turismo en Las Palmas de Gran Canaria

Un varón de 60 años de edad ha precisado asistencia médica este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria como consecuencia de un siniestro vial. El suceso tuvo lugar a última hora de la tarde de este sábado, cuando se registró la colisión entre un turismo y un patinete en una céntrica intersección de la capital grancanaria. El incidente obligó a movilizar rápidamente los diferentes recursos de seguridad y emergencias autonómicos.

Según la información facilitada de forma oficial por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, los hechos sucedieron sobre las 19:26 horas. En ese momento, la sala operativa recibió una llamada de alerta que informaba del choque, acaecido concretamente en la confluencia entre el paseo Tomás Morales y la calle Murga. Ante el aviso, el citado organismo activó de inmediato al personal del Servicio de Urgencias Canario y a los agentes de tráfico encargados de asegurar la zona.

Una vez desplazados al lugar del percance, los sanitarios procedieron a la valoración inicial del afectado. El varón accidentado presentaba un traumatismo de pronóstico moderado derivado del impacto contra la calzada. Tras estabilizar al paciente y brindarle los primeros cuidados en el mismo sitio de los hechos, se decidió su evacuación médica. Para ello, se empleó una ambulancia de soporte vital básico que efectuó su traslado hasta las instalaciones del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó para recibir una atención exhaustiva.

Las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon la colisión han quedado en manos de las autoridades municipales. Este tipo de incidentes viales pone nuevamente de manifiesto el debate en torno a la convivencia de los patinetes con el resto del parque móvil en los núcleos urbanos, una cuestión que afecta de forma directa a las principales capitales de España. La irrupción de los vehículos de movilidad personal ha supuesto un reto organizativo para las normativas de circulación vigentes.

Durante los últimos años, la Dirección General de Tráfico ha intentado unificar los criterios normativos y endurecer las medidas de seguridad ante la proliferación constante de este modelo de transporte urbano, incidiendo en la necesidad de usar casco y de transitar siempre por los carriles habilitados a tal efecto. El goteo de percances en los que se ven involucrados viandantes y automóviles refleja la conveniencia de establecer protocolos eficaces que garanticen una correcta adaptación de las calles a estos usuarios y minimicen los riesgos.