Vecinos de Punta Brava exigen explicaciones por las obras de una depuradora de 20 millones

Los residentes de Los Frailes denuncian polvo, ruido y falta de respuesta institucional en Puerto de la Cruz

La ampliación de la depuradora de Punta Brava ha provocado las quejas de vecinos de Los Frailes. Según recoge Diario de Avisos, los afectados reprochan al Ayuntamiento y al Cabildo de Tenerife la falta de información sobre unos trabajos presupuestados en 20 millones de euros, con 37 meses de ejecución.

Los residentes aseguran que la maquinaria empieza a funcionar antes del horario permitido y consideran insuficiente el riego para contener el polvo. También afirman haber presentado reclamaciones sin obtener respuesta. Reclaman mediciones y medidas para proteger a quienes viven junto a las obras.

La controversia incluye una denuncia sobre eliminación de tabaibas y depósito de escombros en un terraplén próximo. Jaime Coello, director de la Fundación Telesforo Bravo, pide explicaciones, aunque advierte de que no está confirmada la vinculación de esa actuación con la ampliación.

La fundación solicitará información y reclamará responsabilidades si se acreditan irregularidades. Los vecinos reconocen la necesidad de la infraestructura, pero exigen que su ejecución respete su descanso y el entorno.